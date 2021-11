Κοινωνία

Κερατσίνι - Μπαρκαγιάννης: Ο θάνατος της 8χρονης δεν ήταν ακαριαίος, υπέφερε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικά στοιχεία για τον θάνατο της 8χρονης αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας.



Για τον θάνατο της 8χρονης σε εταιρεία στο Κερατσίνι μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Μπαρκαγιάννης.



Σχετικά με την κατηγορία για τους γονείς, καθώς το παιδί βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι του, ο κ. Μπαρκαγιάννης είπε ότι «δεν αρνούμαστε το περιστατικό, αλλά δεν ξέρουμε πως βρέθηκε εκεί το κοριτσάκι, δεν υπάρχουν απαντήσεις».



«Το θέμα είναι ότι πέθανε ένα 8χρονο κοριτσάκι και ξέρουμε πως έγινε» είπε ο κ. Μπαρκαγιάννης ο οποίος έκανε λόγο για κακουργηματική πράξη της εταιρείας που δεν είχε φωτοκύτταρο στην πόρτα, καθώς όπως σημείωσε «είναι υποχρεωτικό να υπάρχει φωτοκύτταρο σε τέτοιες πόρτες».



Ο κ. Μπαρκαγιάννης ανέφερε ότι «ο θάνατος δεν ήταν ακαριαίος, το κοριτσάκι υπέφερε».



Στην συνέχεια αποκάλυψε στοιχεία που όπως είπε προκύπτουν από την δικογραφία. Όπως είπε το παιδί ήταν σε όρθια θέση και όταν βρέθηκε άνοιξαν την πόρτα, έπεσε κάτω και κανείς δεν πήγε να δει αν ζει. Το σώμα ήταν μισό μέσα μισό έξω, ανέφερε ο κ. Μπαρκαγιάννης και πρόσθεσε ότι ξανάκλεισαν την πόρτα η οποία συνέθλιψε το κορίτσι, ενώ υποστηρίζει ότι κανείς δεν κάλεσε την Αστυνομία και έφυγαν όλοι από το σημείο.



«Οι αστυνομικοί είπαν ότι τυχαία βρέθηκαν στο σημείο καθώς έκαναν περιπολία», σημείωσε ο κ Μπαρκαγιάννης, ενώ τέλος παραδέχτηκε ότι «υπάρχει κατηγορία για την οικογένεια αλλά δεν την δεχόμαστε»

Ειδήσεις σήμερα:

Μειωμένα ενοίκια: Μπαράζ ελέγχων για παράνομες ενισχύσεις

Ο Μπάιντεν προσκάλεσε 110 χώρες στη Ψηφιακή Σύνοδο για τη Δημοκρατία

Κακοκαιρία στην Αττική: δεκάδες απεγκλωβισμοί πολιτών από την Πυροσβεστική