Απογραφή 2021 - Πρόεδρος ΕΛΣΑΤ: Παράταση μέχρι τις Αρχές Δεκεμβρίου

Για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απογραφή πληθυσμού και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Θάνος Θανόπουλος.

Σχετικά με τις καθυστερήσεις είπε πως το ζήτημα που υπάρχει είναι ότι δεν έχουν οριστεί όλοι οι απογραφείς, ενώ και αρκετοί αποχώρησαν από την διαδικασία. «Νομίζω ότι στο τέλος η ευκολία της διαδικασίας της απογραφής θα αποζημιώσει όλους μας», σημείωσε ο κ. Θανόπουλος.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αναμένεται να δοθεί παράταση στην διαδικασία της απογραφής τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.

Ξεκαθάρισε ότι τα στοιχεία που καταγράφονται στην απογραφή δεν πρόκειται να δοθούν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, καθώς όπως είπε είναι παράνομο και πέρα από αυτό όπως υπογράμμισε «θα ήταν ατιμωτικό για εμάς»

Σημείωσε ακόμα, ότι οι επιπλέον ερωτήσεις αποσκοπούν στην καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας μας και ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ενώ υπογράμμισε πως «δεν καταγράφουμε ποιοι έχουν εμβολιαστεί και ποιοι όχι».

Παράλληλα, ανέφερε πως για να απογραφεί κάποιος δεν είναι απαραίτητο το ΑΜΚΑ, καθώς όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει στην υπηρεσία και με το ΑΦΜ.

Τέλος, είπε πως δεν θα ήθελαν να μπουν στην λογική των προστίμων για όσους δεν απογραφούν.

