Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από τον Υπουργό Υγείας, μετά την επιστολή της Μ. Γκάγκα, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Στο ζήτημα των περιορισμών χειρουργείων, λόγω της αυξανόμενης πίεσης στο ΕΣΥ που έχει επιφέρει η πανδημία, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι με τη χθεσινή επιστολή προς τα νοσοκομεία, δίνεται η δυνατότητα στις διοικήσεις αν χρειαστεί να περιορίσουν τα χειρουργεία. Στην Αττική, πρόσθεσε, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα προγραμματισμένα χειρουργεία.

«Δεν θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν. Είμαστε σε συνεργασία και με ιδιωτικές κλινικές αν χρειαστεί να γίνουν χειρουργεία», είπε ακόμη ο κ. Πλεύρης, υπογραμμίζοντας πως όλα τα έκτακτα χειρουργεία γίνονται κανονικά. «Δεν θα κινδυνεύσει άνθρωπος, ο περιορισμός θα είναι στο απολύτως απαραίτητο», πρόσθεσε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε περιορισμό των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων σε ποσοστό έως και 80%, ανάλογα με τις συνθήκες σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα προς τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, από τον περιορισμό εξαιρούνται οι αυστηρώς έκτακτες και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις και τα ειδικά νοσοκομεία, ενώ τονίζεται ότι θα υλοποιούνται κανονικά οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων, συνεδρίες σε μονάδα τεχνητού νεφρού κ.ά.) σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα.

Την άμεση απόσυρση του εγγράφου ζήτησε, από πλευρά της, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς, που τόνιζε ότι «τα νοσοκομεία δεν πρέπει και δεν μπορούν να μετατραπούν σε νοσοκομεία μιας νόσου». Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, «η πλήρης λειτουργία των χειρουργείων είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών που έχουν επανειλημμένα αναβληθεί, προκαλώντας μεγάλες αναμονές».

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας για κρουαζιέρα: Για πρώτη φορά η έναρξη τον Μάρτιο

Κερατσίνι - Μπαρκαγιάννης: Ο θάνατος της 8χρονης δεν ήταν ακαριαίος, υπέφερε

Μειωμένα ενοίκια: Μπαράζ ελέγχων για παράνομες ενισχύσεις