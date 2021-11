Κοινωνία

Κακοκαιρία - Καλλιθέα: Πλημμύρισε νηπιαγωγείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλημμύρισε νηπιαγωγείο στην Καλλιθέα, έδιωξαν τα παιδιά. Δείτε φωτογραφίες.



Η ισχυρή βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε πλημμύρα στο 3ο Νηπιαγωγείο στην Καλλιθέα, το οποίο έκλεισε και είναι άγνωστο πότε θα ξανανοίξει.

Όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω ανάρτηση στο Facebook, η εικόνα είναι απελπιστική και σίγουρα ο χώρος δεν μπορεί να φιλοξενήσει παιδάκια. Σύμφωνα με την καταγγελία, «πάλι μόνες τους οι δασκάλες» καθαρίζουν.

Επίσης, «ζημιές έχουν γίνει σε διάφορα σημεία στις Τζιτζιφιές, μέχρι πριν λίγο η Πυροσβεστική έβγαζε νερά από υπόγεια στη Ν. Βότση, την Ισμήνης και αλλού».

Δείτε πώς είναι η κατάσταση στο 3ο Νηπιαγωγείο

Σημειώνεται πως ήταν πολλά τα προβλήματα που υπήρξαν λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε το βράδυ την Αττική.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε περισσότερες από 80 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων αλλά και απεγκλωβισμούς ατόμων.

Οι περιοχές οι οποίες επηρεάστηκαν περισσότεροι ήταν το Μοσχάτο, ο Ταύρος, το Παλαιό Φάληρο, το Ρέντη αλλά και η Καλλιθέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας για κρουαζιέρα: Για πρώτη φορά η έναρξη τον Μάρτιο

Κερατσίνι - Μπαρκαγιάννης: Ο θάνατος της 8χρονης δεν ήταν ακαριαίος, υπέφερε

Μειωμένα ενοίκια: Μπαράζ ελέγχων για παράνομες ενισχύσεις