“Άγριες Μέλισσες”: Ο Πέτρος αντιμέτωπος με την φρικτή αλήθεια (βίντεο)

Δραματικές εξελίξεις στις "Άγριες Μέλισσες". Δείτε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό συγκλονιστικό επεισόδιο.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» μεταδόθηκε η συγκλονιστική σκηνή που ο Πέτρος ψάχνει τον αδελφό του στο βουνό με φτυάρι.

Τι θα δούμε απόψε

Όλοι είναι ανάστατοι με το αντικίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου. Στη Λέρο, τα πράγματα παίρνουν επικίνδυνη τροπή, ενώ η υγεία του Αντώνη επιδεινώνεται. Ο Ακύλας, βλέποντας τον κίνδυνο να χάσει τα κεκτημένα του, παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να σώσει το τομάρι του. Ο Πέτρος είναι καταρρακωμένος απ’ τα ευρήματα στο βουνό. Ο Δούκας δεν αποκαλύπτει στη Μυρσίνη τα όσα ανακάλυψε και παίρνει την απόφαση να γυρίσουν στην Ελλάδα. Το επόμενο πρωί, ένας έρωτας θα βρει ξανά το λιμάνι του, ενώ ένας παράνομος δεσμός φαίνεται να ξεκινάει με απρόβλεπτες συνέπειες.

