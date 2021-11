Life

“Το Πρωινό” - Χαϊκάλης: Οι συνάδελφοί του για την επιστροφή στο θέατρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρζόγλου, Παπαματθαίου, Μαυρικίου, Χαπούτης, Φλωρινιώτης, Αργυρίδης και Γιάννης Ζουγανέλης σχολιάζουν την επιστροφή του Παύλου Χαϊκάλη στο θεατρικό σανίδι.

Στο θεατρικό σανίδι ετοιμάζεται να ανέβει ο Παύλος Χαϊκάλης, όχι όμως στην Ελλάδα αλλά στην Κύπρο.

Ο ηθοποιός θα συμμετάσχει ως ένας από τους επικεφαλής σε περιοδεύουσα επιθεώρηση με τίτλο «ΝικόΤΙΤΑΝΙΚΟΣ». Στην ίδια παράσταση, παίζουν ο Γιάννης Φλωρινιώτης, η Ελένη Φιλίνη και ο Μιχάλης Μόσιος.

Για την επιστροφή του Παύλου Χαϊκάλη στο θέατρο μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" οι συνάδελφοί του οι Κώστας Αρζόγλου, Τάκης Παπαματθαίου, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Παύλος Χαπούτης, Γιάννης Φλωρινιώτης, Ανδρέας Αργυρίδης και Γιάννης Ζουγανέλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Καλλιθέα: Πλημμύρισε νηπιαγωγείο (εικόνες)

Τηλεργασία – Υπουργείο Εργασίας: αποζημίωση για όσους δουλεύουν από το σπίτι

Κεραυνός χτύπησε κρατούμενους