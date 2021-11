Πολιτισμός

Σερβετάλης: Διχάζει η απόφασή του να φύγει από παράσταση μόνο για εμβολιασμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον Άρη Σερβετάλη. Η νέα ανάρτησή του για την απόφασή του να αποχωρήσει. Τι λένε στο "Πρωινό" καλλιτέχνες.



Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρίσει από την θεατρική παράσταση «Ρινόκερος», στο θέατρο Κιβωτός, μετά τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό που απαγορεύουν την είσοδο σε ανεμβολίαστους στα θέατρα.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο ηθοποιός, έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, προκειμένου να δικαιολογήσει την πρωτοβουλία του.

Ωστόσο, άνθρωποι στον χώρο του θεάτρου έχουν διχαστεί με αφορμή την απόφαση του Άρη Σερβετάλη, καθώς άλλοι τάσσονται κατά και άλλοι υπέρ του.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρήσει από την παράσταση. «Ζούμε σε δύσκολους καιρούς δεν μπορείς να παρατάς μια παράσταση», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε πως όταν «ηγείσαι ενός θεάτρου πρέπει να φέρεσαι επαγγελματικά και όχι εγωιστικά».

Ωστόσο, «Το Πρωινό» επικοινώνησε και με ηγούμενο μονής και προσωπικό φίλο του Άρη Σερβετάλη. Μεταξύ άλλων είπε ότι ο «καθένας έχει το δικό του σκεπτικό» και ότι «η Δημοκρατία εκφράζεται με πολλούς τρόπους»

Από την πλευρά της, η Βάσια Παναγοπούλου, μιλώντας επίσης στο «Πρωινό», ανέφερε ότι «έχουμε Δημοκρατία και έχει δικαίωμα ο καθένας να αποφασίζει μόνος του τι θα κάνει» και πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή κοστίζει στον Άρη Σερβετάλη. Υποστήριξε ακόμα ότι είναι ευθύνη της παραγωγής, αφού τους είχε ενημερώσει από την αρχή για τις προθέσεις, ενώ μιλώντας για την ίδια, ως θεατρική παραγωγός είπε πως «εγώ προσωπικά δεν ήθελα να πάρω το ρίσκο να έχω στην παράσταση ανθρώπους που δεν είναι εμβολιασμένοι».

Από την πλευρά του, ο Μανούσους Μανουσάκης είπε πως «αυτό που με τρομάζει είναι η αδιαλλαξία και ο φανατισμός. Εδώ έχουμε μια ακραία θέση που δεν λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό σύνολο. Θα μπορούσε να συνέχιζε τις παραστάσεις μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης», ανέφερε ότι ο Άρης Σερβετάλης με την απόφασή του αυτή σέβεται το μισό κοινό και το άλλο μισό όχι, ενώ πρόσθεσε ότι «ο διαχωρισμός εμβολιασμένων – ανεμβολίαστων είναι μέτρο προστασίας. Δεν είναι φυλετική διάκριση.»

Στο "Πρωινό" μίλησαν καλλιτέχνες σχολιάζοντας την απόφαση του Άρη Σερβετάλη. Μεταξύ αυτών, ο Γιάννης Ζουγανέλης, είπε ότι δεν έχει γνωρίσει προσωπικά τον Άρη Σερβετάλη, αλλά τον έχει θαυμάσει." Αποδέχομαι την αντίληψή του και την σέβομαι, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά έτσι όπως αισθάνομαι την προσωπικότητά του".

Ο Μάξιμος Μουμούρης, ανέφερε ότι ο ίδιος έχει εμβολιαστεί αλλά όπως είπε δεν μπορεί να μην σεβαστεί και την αντίθετη άποψη. "Καλό θα είναι να μην κρίνουμε αν δεν ξέρουμε τι έχει συμφωνηθεί".

Από την πλευρά της η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, είπε "μπράβο του. Χρειάζονται άνθρωποι επαναστάτες στην γενιά μας. Είναι πάρα πολύ άδικο να γίνεται κοινωνικός διαχωρισμός. Ένας καλλιτέχνης οφειλεται να σέβεται το κοινό του"

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”- Ροδίτης: Η αγάπη για τον χορό και τα δύσκολα χρόνια της ξενιτιάς

Σκυλακάκης: Πριν τα Χριστούγεννα το επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους, υγειονομικούς και άτομα με αναπηρία

Τηλεργασία – Υπουργείο Εργασίας: αποζημίωση για όσους δουλεύουν από το σπίτι