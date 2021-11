Life

Γιώργος Καπουτζίδης - Ελισάβετ Κωνσταντινίδη: Ο λόγος της παρεξήγησης (βίντεο)

Μετά από αρκετά χρόνια ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε τον λόγο που χάλασαν οι σχέσεις του με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε συνέντευξή του αποκάλυψε καλεσμένος τον λόγο της ψυχρότητας της σχέσης του τα τελευταία χρόνια με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, όλα ξεκίνησαν από έναν ρόλο που της είχε τάξει στην κωμική σειρά «Εθνική Ελλάδος». Όταν όμως, αργότερα άλλαξε τον εν λόγω ρόλο, δεν μπορούσε να της το πει, με αποτέλεσμα να παρεξηγηθούν. Πλέον, όπως εξηγεί, έχει λυθεί η όποια παρεξήγηση μεταξύ τους.

Αρχικά, δήλωσε: «Την στεναχώρησα. Δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση. Όταν έγραφα την "Εθνική Ελλάδος”, ο ρόλος της Φρόσως που έπαιξε τελικά η Κωνσταντίνα Μιχαήλ ήταν γραμμένος για την Ελισάβετ. Τον είχα γράψει για εκείνη και τον είχε διαβάσει κιόλας. Μιλάμε για την περίοδο 2011-2012, ήταν ένα πολύ διαφορετικός ρόλος. Ήταν μια αγαθή κομμώτρια, λίγο στρουμπουλή που θα πέφτει στον πάγο και θα γελάμε. Στην πορεία, με αυτό που περνούσε η Ελλάδα, με την άνοδο του φασισμού, με τον εκφασισμό ενός μέρους της κοινωνίας που δεν αντιδρούσε και κανένας, αισθάνθηκα μια φλόγα μέσα μου κι ότι κάτι πρέπει να πω. Άρχισε να αλλάζει και δεν ήθελα μια παχουλή που να πέφτει στον πάγο».

Όπως εξήγησε, ο ρόλος που είχε στο μυαλό του να φτιάξει, κάθε άλλο παρά ταίριαζε στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

«Ήθελα να είναι μια ευάλωτη γυναίκα, φοβερά εύθραυστη, φοβερά καταπιεσμένη. Ξαφνικά έβλεπα ότι αυτός ο ρόλος δεν ταιριάζει στην Ελισάβετ, γιατί είναι μια τόσο σαρωτική προσωπικότητα. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός που κάποιος θα έλεγε ότι μπορεί να παίξει τα πάντα. Δεν μου ταίριαζε πια ότι θα καταπιεστεί τόσο πολύ κι ότι θα κάτσει να την κακοποιεί ο σύζυγός της. Δεν τολμούσα να της το πω: 'Ελισάβετ δεν θα το παίξεις εσύ'. Ντρεπόμουν πάρα πολύ, ντρεπόμουν, γιατί της είχα τάξει τον ρόλο. Το κατάλαβε ότι αυτό δεν θα γίνει. Όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι να πούμε. Οπότε σε κάποια φάση μου λέει: 'εγώ καταλαβαίνω κι αποχωρώ για να σε βγάλω από την δύσκολη θέση'. Εκεί χαθήκαμε κι υπήρχαν παρεξηγήσεις. Είχε πολύ δίκιο σε εκείνη την παρούσα φάση. Τώρα αν μετά είπε καμια χαζομάρα σε συνέντευξη, που να με στενοχώρησε και να με πλήγωσε και να με αδίκησε, ναι εντάξει έγινε κι αυτό. Δεν θέλησα να μείνω στο ευκολάκι να πέφτει η Ελισάβετ στον πάγο, θέλησα να πω κάτι άλλο και να αλλάξω την ιστορία μου. Την αλλαγή την έκανα στην πορεία της σειράς κι έχασα την φιλία μας. Ένιωσα περισσότερο καλά με το να πω αυτό που έχω μέσα μου, παρά να κάνω τον χαριτωμένο. Η Ελισάβετ μού είπε έπρεπε να κάνεις αυτό που ήθελες και να μου το πεις», εξήγησε στην συνέχεια.

Δείτε πώς σχολιάζει η παρέα της εκπομπής "Το Πρωινό" το θέμα...

