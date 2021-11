Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Σεμέδο στο στόχαστρο της Πόρτο

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μαρκάνο, φέρνει τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού κοντά στην ομάδα του Οπόρτο, σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα «Observador».

O Ρούμπεν Σεμέδο δεν βρίσκεται στα πλάνα της Μπενφίκα, αλλά η Πόρτο είναι εκείνη που κινείται για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού.

Αυτό αναφέρει η πορτογαλική ιστοσελίδα «Observador», η οποία επικαλείται πηγή κοντά στην ομάδα του Οπόρτο, η οποία αναζητά αμυντικό μετά τον τραυματισμό του Ιβάν Μαρκάνο, που θα τον αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ο Μαρκάνο θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί του πόδι και το γεγονός αυτό προκαλεί τη μετακίνηση του Ρούμπεν Σεμέδο στην Πόρτο. Η Πόρτο ανακοίνωσε πως ο Μαρκάνο θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί του πόδι, ο Πέπε είναι υπό αμφισβήτηση, ο Μπεμπά είναι κοντά στην έξοδο και ο Σεμέδο εμφανίζεται ως το φαβορί για την ενίσχυση της άμυνας της τον Ιανουάριο», αναφέρει σχετικά η ιστοσελίδα.

