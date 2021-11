Κόσμος

Γερμανία: Ανακοινώνεται η κυβέρνηση συνασπισμού

Η πρώτη τριμερής Κυβέρνηση συνασπισμού μετά το 1950. Ο Όλαφ Σολτς θα αντικαταστήσει την Άγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία.

Οι ηγέτες των σοσιαλδημοκρατών του SPD, των Πρασίνων και των Ελεύθερων Δημοκρατών του FDP θα παρουσιάσουν την συμφωνία τους για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στις 15.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με πρόσκληση που διανεμήθηκε από το SPD.

Αν τα τρία κόμματα οριστικοποιήσουν την συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, ο Όλαφ Σολτς του SPD θα αναλάβει τα καθήκοντα του καγκελαρίου αντικαθιστώντας την Άγκελα Μέρκελ.

Η συνέντευξη Τύπου θα ακολουθήσει τον τελικό γύρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών γερμανικών κομμάτων, σύμφωνα με την πρόσκληση του SPD.

Η συμφωνία μεταξύ των τριών κομμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό της πρώτης τριμερούς κυβέρνησης συνασπισμού στην Γερμανία από την δεκαετία του 1950 και θα αποκλείσει από την εξουσία την Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές που βρίσκονταν στην εξουσία κατά τα τελευταία 16 χρόνια.

Η τριμερής συμμαχία έχει δεσμευθεί για τον εκσυγχρονισμό της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και της επιτάχυνσης των μέτρων για την προστασία του Κλίματος.

