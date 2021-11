Life

“Συνοικία το Όνειρο”: Γιατί κατέβηκε άρον-άρον η παράσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μάνος Βακούσης ηθοποιός της παράσταση εξηγεί γιατί κατέβηκε η παράσταση.

Πρόωρο τέλος έπεσε για το θεατρικό έργο «Συνοικία το όνειρο», που διακόπηκε μετά από μόλις 10 παραστάσεις με αποτέλεσμα 15 εργαζόμενοθι να μείνουν άνεργοι

Ο Μάνος Βακούσης, ηθοποιός της παράστασης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" και εξηγεί γιατί κατέβηκε η παράσταση.

Αρχικά ο ηθοποιός είπε ότι υπήρχαν κρούσματα κορονοϊού για να συμπληρώσει ότι "η επιχείρηση μας κάλεσε και μας είπε: Από τη μία η πανδημία, από την άλλη δεν πάει καλά η παράσταση, θα κατεβάσουμε την παράσταση".

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν

Black Friday: δεκάλογος για την προστασία των καταναλωτών

Κερατσίνι - Μπαρκαγιάννης: Ο θάνατος της 8χρονης δεν ήταν ακαριαίος, υπέφερε