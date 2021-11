Αθλητικά

Sex tape Βαλμπουενά: Ο Μπενζεμά καταδικάστηκε από το δικαστήριο

Το δικαστήριο επέβαλλε στον Γάλλο διεθνή ποινή φυλάκισης με αναστολή και «τσουχτερό» πρόστιμο.

Δύσκολες ώρες για τον Καρίμ Μπενζεμά, καθώς το δικαστήριο των Βερσαλλιών ανακοίνωσε σήμερα την ετυμηγορία του και τον έκρινε ένοχο για την υπόθεση «sextape», του εκβιασμού δηλαδή του άσου του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά, με βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.

Να σημειωθεί πως ο εισαγγελέας έχει προτείνει για τον Γάλλο διεθνή επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή και την επιβολή προστίμου ύψους 75.000 ευρώ. Το δικαστήριο έκανε ουσιαστικά δεκτή την πρόταση αυτή και επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης για ένα χρόνο με αναστολή στο Γάλλο σταρ και τον διατάζει να πληρώσει το πρόστιμο που πρότεινε ο εισαγγελέας.

Οι δικηγόροι του Μπενζεμά είχαν ζητήσει την απαλλαγή του από τις κατηγορίες για τον εκβιασμό του άσου του Ολυμπιακού, ενώ είχαν επιτεθεί και στον Βαλμπουενά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, «Ο Βαλμπουενά είναι θύμα των πράξεων του. Είναι ο ίδιος που έγραψε το ερωτικό βίντεο», είχαν αναφέρει στη διάρκεια της δίκης.

Η εισαγγελέας της υπόθεσης, Σεγκολέν Μαρέ, απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και είχε τονίσει πως, «Ο κ. Μπενζεμά ήταν ένα κομμάτι στρατηγικής και το γνώριζε. Για αυτό είναι ένοχος στην κατηγορία του εκβιασμού». Στην ετυμηγορία αναφέρεται ότι ο λόγος που η ποινή δεν ήταν πιο βαριά ήταν ότι αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό ότι ο Μπενζεμά δεν είχε αντιληφθεί τον εγκληματικό χαρακτήρα της πράξης του.

