“Το Πρωινό” - Πέμη Ζούνη: Ο Σερβετάλης, το θέατρο και η περιπέτεια υγείας της κόρης της

Τι είπε για τον διαχωρισμό εμβολιασμένων - ανεμβολίαστων και την κατάσταση στο θέατρο.

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε στον χώρο του θεάτρου η απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρίσει από θεατρική παράσταση, την περιπέτεια υγείας της κόρης της, αλλά και το θεατρικό εργο που θα συμμετέχει μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» η Πέμη Ζούνη.

Η ίδια δηλώνει εμβολιασμένη, ωστόσο, όπως είπε σέβεται το δικαίωμα του καθένα να μην θέλει να κάνει το εμβόλιο. «Δεν μου αρέσει να είμαστε χωρισμένοι στα δυο. Το θέμα είναι σύνθετο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η κατάσταση που ζούμε είναι πρωτόγνωρη και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Ωστόσο, δεν θέλησε να ταχθεί κατά ή υπέρ του Άρη Σερβετάλη καθώς όπως σημείωσε το θέμα είναι πολυδιάστατο και πρότεινε να «μην ρίχνουμε άλλο λάδι στην φωτιά», υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορεί ο πολίτης να μπαίνει στην θέση να γίνει εχθρός με τον συμπολίτη του».

Για την κόρη της και την περιπέτεια υγείας που πέρασε η Πέμη Ζούνη αποκάλυψε πως όταν η κόρη της ήταν 24 ετών έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση στην Αγγλία, καθώς όπως είπε είχε όγκο στο κεφάλι αλλά ήταν καλοήθης. «Εκεί έφαγα σφαλιάρα» είπε χαρακτηρστικά, ενώ σημείωσε ότι η δύναμη της κόρης της ήταν μεγάλη, ωστόσο, «όταν όλα πήγαν καλά και αμέσως μετά πάτησε στα πόδια της, τότε άρχισε να με πιάνει ο φόβος».

Τέλος, η Πέμη Ζούνη αναφέρθηκε στην θετρική παράσταση «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» που θα ανέβει τον Δεκέμβριο στο θέατρο Coronet, το οποίο όπως είπε ξανασυστήνεται στον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε και στην δεύτερη παράσταση που ετοιμάζεται το «High Way 99» της Ρέινα Εσκενάζι.

