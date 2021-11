Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Καλή η Τετάρτη, αλλά η Πέμπτη... (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

"Είναι μία καλή περίοδος" είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης.

Στη συνέχεια η αστρολόγος σημείωσε πως η 29η και 30η Νοεμβρίου είναι πολύ καλές ημέρες, ιδανικές να επενδύσουμε στα συναισθηματικά και παράλληλα να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας.

Ωστόσο για την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου η Λίτσα Πατέρα υπογράμμισε πως θα είναι μία "σκοτεινή ημέρα" και πρέπει να προσέχουμε.

Αμέσως μετά ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





