Μητσοτάκης: Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών

Πενταετές Εθνικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.



Πενταετές Εθνικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ειδική εκδήλωση της Βουλής για την Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για εθνική προτεραιότητα και τόνισε πως βασική της προϋπόθεση είναι η μηδενική ανοχή στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης είναι ολιστικό, προϋποθέτει κεντρική οργάνωση και ευρεία κοινωνική αποδοχή, ενώ αποτελεί μία ευρύτερη στροφή στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων της εποχής. Επέμεινε, δε, ότι οι 11 άξονες του σχεδίου αναδιαρθρώνουν τις ισχύουσες δομές και λειτουργίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης κρουσμάτων, το οποίο, όπως είπε, θα ορίζει σαφώς τους ρόλους όλων των εμπλεκομένων φορέων, από τις δικαστικές και τις διωκτικές αρχές έως τους κοινωνικούς λειτουργούς. Μίλησε για το Εθνικό Αρχείο καταγραφής και επιτήρησης των κακοποιημένων παιδιών, το οποίο θα διευκολύνει την ανάληψη δράσης ανά περιστατικό, ενώ θα αποτρέπει την παρουσία ατόμων με βεβαρημένο παρελθόν κοντά σε παιδιά.

Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε δε πως καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών να ορίζουν υπεύθυνο παιδικής προστασίας, προκειμένου να διαβιβάζει αμέσως τις σχετικές καταγγελίες, αλλά και να μπορεί και ο ίδιος να αναλαμβάνει δράση. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε, δε, απαραίτητη, μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι ενήλικοι και να μάθουν τα παιδιά τα δικαιώματα τους, ενώ υπενθύμισε πως το νομικό μας πλαίσιο έχει ήδη ενισχυθεί μέσω των πρόσφατων αλλαγών στο Ποινικό Κώδικα, όπου τα συγκεκριμένα εγκλήματα έγιναν κακουργήματα, η παραγραφή τους ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του θύματος και το γεγονός πως ο βιασμός ανηλίκου επισύρει πλέον ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το εν λόγω σχέδιο δράσης θα υπάγεται στον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, με υπεύθυνη τη βουλευτή, Έλενα Ράπτη, που, όπως είπε, έχει να επιδείξει πλούσια εμπειρία και δράση στο εν λόγω ζήτημα, ενώ εξήρε και τη συμβολή της υφυπουργού Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Νατάσας Συρεγγέλα. Σημείωσε ακόμη πως τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα επιβλέπει η εθνική συντονιστική επιτροπή με στελέχη συναρμοδίων υπουργείων και πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα. «Η δημοκρατία μας ζητά να επιλέξουμε τη δυνατή φωνή έναντι της ένοχης σιωπής και αυτό κάνουμε, πολλώ μάλλον όταν η φωνή που μας καλεί είναι παιδική» κατέληξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

