Φώφη Γεννηματά: Mνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της

Την ίδια ημέρα θα παρουσιαστεί η αναμορφωμένη είσοδος στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά.

Στο παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 στις 12 το μεσημέρι, το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ και του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά.

Αμέσως μετά, στις 13.30 της ίδιας μέρας, θα παρουσιαστεί στα κεντρικά Γραφεία του κόμματος (Χαριλάου Τρικούπη 50) η αναμορφωμένη πρόσοψη και είσοδος του κτηρίου, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά.

Πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, πως στην είσοδο της Χαριλάου Τρικούπη θα υπάρχει και μία έκπληξη. Τη μελέτη και την επίβλεψη έκανε αφιλοκερδώς η αρχιτέκτων, πρώην βουλευτής της ΔΗΜΑΡ και στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκη Φούντα.

