Κορονοϊός - Ιπποκράτειο: έκτακτη εισαγωγή για τρεις εγκυμονούσες

Ακόμη δύο επίτοκες, αφού γέννησαν με καισαρική, διασωληνώθηκαν. Μεγάλη είναι η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Η εφημερία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης έκλεισε και σήμερα με δεκάδες εισαγωγές. Δύσκολα είναι τα πράματα και στο νοσοκομείο Παπανικολάου που εφημερεύει σήμερα.

Συνολικά 94 είναι οι εισαγωγές στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Τα 28 κρεββάτια στις ΜΕΘ είναι γεμάτα, ενώ 8 συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός.

Στις δύο έγκυες που νοσηλεύονται σε μονάδα Εντατικής Θεραπείας και χρειάστηκε να γεννήσουν με καισαρική, προστέθηκαν άλλες τρεις.

Η μία γέννησε φυσιολογικά και νοσηλεύεται στην παθολογική, οι άλλες δύο δεν έχουν γεννήσει ακόμα, η μία είναι καλά και μια πιο σοβαρά σε απλή κλίνη ωστόσο.

Τη σκυτάλη των εφημεριών πήρε σήμερα το νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο δέχεται πίεση από τις πρώτες ώρες που ξεκίνησε, καθώς όλες οι κλίνες στις ΜΕΘ είναι γεμάτες ενώ χρειάστηκε να αδειάσουν δύο κλινικές για να μετατραπούν σε covid.

