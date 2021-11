Κοινωνία

Βιασμός 19χρονου ΑμεΑ στα Χανιά: Εμπλέκονται και άλλοι εκτός από ιερείς και δασκάλους

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του 19χρονού αγοριού με νοητική υστέρηση στα Χανιά.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της βάναυσης κακοποίησης του 19χρονου από τον πατέρα του, αλλά και ο κατ’ εξακολούθηση βιασμός του από έναν φίλο του πατέρα του, αλλά και από άλλα άτομα, όπως ο ίδιος κατέθεσε και κατονόμασε στην Ανακρίτρια Χανίων την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάθεση του 19χρονου αγοριού που πάσχει από νοητική στέρηση, γεννά ακόμα περισσότερα ερωτηματικά για τον αριθμό των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, αφού όπως κατέθεσε, έπεσε θύμα βιασμού από ιερείς, δασκάλους, Χανιώτες και Αλβανούς, εν γνώσει του πατέρα του που έχει ήδη προφυλακιστεί μαζί τον 66χρονο φίλο του.

Μετά από πρόσφατη κατάθεσή του ενώπιον της ανακρίτριας, έχουν προκύψει πλείστα ακόμα κακουργήματα εναντίον και άλλων προσώπων που διαμένουν είτε στο χωριό του Δήμου Πλατανιά, είτε στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης το 19χρονο αγόρι καταθέτει ότι και πρόσφατα και ενώ μένει σε ένα ειδικό κέντρο ΑΜΕΑ, δέχθηκε την υβριστική επίθεση συγγενικού προσώπου ενός εκ των ανθρώπων που δηλώνει ότι τον βίασαν, στη διάρκεια νυχτερινού μαραθώνιου αγώνα που είχε διοργανώσει ο Δήμος Χανίων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο πατέρας του Γιάννη κατηγορείται για τα αδικήματα:

1) της συνέργειας σε βιασμό με σωματική βλάβη του ανήλικου και μετέπειτα ενήλικου, κατ’ εξακολούθηση τουλάχιστον 20 φορές

2) συνέργεια στην τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που δε συμπλήρωσε το 15° έτος της ηλικίας του, συμπλήρωσε δε όμως το 14° έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση

3) έκθεση προσώπου που ο δράστης το είχε υπό την προστασία του και που είχε υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει, κατ’ εξακολούθηση

4) βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων και δη ανήλικου και μετ’ έπειτα ενήλικου, το οποίο βρισκόταν στην επιμέλεια και προστασία του δράστη, βάσει νόμου και πραγματικής κατάστασης αντιστοίχως, αλλά και συνοικούσε με τον δράστη, συνιστάμενη στη μεθοδευμένη πρόκληση, αφενός μεν, έντονου σωματικού πόνου και σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, αφετέρου δε, ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, μέσω και της παρατεταμένης απομόνωσης του θύματος, κατ’ εξακολούθηση

5) παράνομη παρακράτηση κατ’ εξακολούθηση

6) παράνομη βία εις βάρος ανηλίκου και μετ’ έπειτα ενηλίκου, που, δεν μπορούσε όμως να υπερασπίσει τον εαυτό του, το οποίο βρίσκονταν υπό την επιμέλεια και προστασία του δράστη, βάσει νόμου και πραγματικής κατάσταση αντιστοίχως, αλλά και συνοικούσε με τον δράστη, κατ’ εξακολούθηση και

7) απειλή εναντίον του υιού του και ως άνω αναφερόμενου συμπαραστατούμενου, μαζί με τον… καταγόμενο επίσης από το χωριό * του Δήμου.

Το παιδί αναφέρθηκε στην Ανακρίτρια σε όλες τις πτυχές της τραγωδίας που βίωνε επί χρόνια, ανήμπορο να αντισταθεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Παραιτήθηκε ο θείος του Γιάννη από προσωρινός συμπαραστάτης του – Καταγγέλλει απειλές σε βάρος του και σε βάρος της οικογένειάς του

Στο μεταξύ, με αίτημά του στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ο θείος του Γιάννη και προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης του, δηλώνει ότι παραιτείται, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα απειλές σε βάρος τόσο του ίδιου, όσο και της οικογένειάς του.

