Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Πλησιάζει η ώρα της παραίτησης;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση της υγείας της και ο διάδοχος του θρόνου

Τους τελευταίους μήνες όλο και φουντώνουν οι φήμες, που θέλουν την υγεία της Βασίλισσας Ελισάβετ να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, αφού η ίδια έχει ακυρώσει πάρα πολλές προγραμματισμένες εμφανίσεις της προκαλώντας ανησυχία στην Βρετανία.

Πριν από λίγες ημέρες η Βασιλίσσα έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τα δημοσιεύματα για την κατάσταση της υγείας της και βρέθηκε με τον στρατηγό Σερ Νικ Κάρτερ, Αρχηγό του Επιτελείου Άμυνας, στο Κάστρο του Windsor. Η εικόνα της Βασίλισσας δημιούργησε μεγαλύτερα ερωτήματα για την υγεία της, αφού σύμφωνα με την Daily Mirror, το γαλάζιο προς μωβ χρώμα αποκαλύπτει πρόβλημα στο κυκλοφορικό, γεγονός όμως που δεν ξαφνιάζει λόγω της ηλικίας της.

Κάποιοι εικάζουν ότι η Βασίλισσα πάσχει από το σύνδρομο Raynaud’s. Εμφανίζεται συνήθως σε ψυχρό κλίμα που περιορίζει τη ροή του αίματος και το οξυγόνο και τα χέρια ή τα πόδια γίνονται κόκκινα, λευκά, μπλε ή μωβ. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από πόνο, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα. Τα χείλη, η μύτη και το πηγούνι μπορεί επίσης να επηρεαστούν. Το δέρμα επιστρέφει σε ένα κοκκινωπό χρώμα όταν υπάρξει αυξημένη θερμοκρασία που διευκολύνει το κυκλοφορικό. Επίσης, τα μωβ χέρια της Ελισάβετ και η κυανή χροιά του δέρματος και των βλεννογόνων (κυάνωση), ενδέχεται να οφείλονται στον ελαττωμένο κορεσμό του αίματος σε οξυγόνο (υποξία). Και ενώ αυτή η εικασία είναι πιο αποδεκτή, αρκετοί επιστήμονες διαφωνούν και υποστηρίζουν πως τα μωβ χέρια της Ελισάβετ οφείλονται σε αναπνευστικό πρόβλημα (παροδικό ή χρόνιο) ή ακόμη και σε κάποια πάθηση καρδιάς. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, είναι αντιμετωπίσιμο.

Ο διάδοχος του θρόνου σε περίπτωση παραίτηση της Βασίλισσας

Πολλά είναι τα σενάρια για τον διάδοχο της Βασίλισσας Ελισάβετ σε περίπτωση παραίτησης της. Τα βρετανικα μέσα θέλουν και τον πρίγκιπα Κάρολο ο οποίος έκλεισε τα 73 του χρόνια την περασμένη Κυριακή και είναι ο πρώτος στη σειρά διαδοχής, να αποσύρεται και να αφήνει τη θέση του στον Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Αγνοούμενη έγκυος ήταν στα “αζήτητα” για 47 ημέρες!

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι, “έκρηξη” στις ΜΕΘ και 7108 νέα κρούσματα

Πόρτο Καρράς: εκρηκτικά σε αποθήκες του ξενοδοχείου