Θεοδωρικάκος: Η ΕΛΑΣ ενισχύθηκε με 280 νέα οχήματα (εικόνες)

Στο στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας εντάσσονται 280 νέα οχήματα. Η παραλαβή τους έγινε σήμερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών στην Αμυγδαλέζα, παρουσία του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνο Τσουβάλα και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.

«Η Ελληνική Αστυνομία, παραλαμβάνει σήμερα 280 νέα οχήματα. Σε συνέχεια της προσπάθειας μας με την αύξησης του αριθμού των περιπολικών κατά 100 που βρίσκονται σε υπηρεσία τις νυχτερινές ώρες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εντείνουμε τις ενέργειές μας για να εξασφαλίσουμε σύγχρονες υποδομές και εφόδια για τους αστυνομικούς μας, οι οποίοι κάνουν μία πάρα πολύ δύσκολη δουλειά επ’ ωφελεία της κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα προμηθειών κατάλληλου υλικού για τους αστυνομικούς, προκειμένου να δουλεύουν και οι ίδιοι με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια» τόνισε σε δήλωση του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεχίζουμε σταθερά, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, για να διασφαλίσουμε Ασφάλεια για τους πολίτες, Ασφάλεια σ’ όλη την χώρα».

Τα νέα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.

80 περιπολικά (για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο)

30 οχήματα αγροτικού τύπου (για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο)

4 οχήματα τύπου SUV (για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο)

95 μοτοσικλέτες (για τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ Αθήνας - Θεσσαλονίκης)

5 Γερανοφόρα

42 ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς ασθενών με covid-19

24 οχήματα για το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου Νέας Οδού

Η δαπάνη ανέρχεται στα 6.160.220 ευρώ που προήλθαν από τον κρατικό προϋπολογισμό και ευρωπαϊκά κονδύλια.

