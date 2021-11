Οικονομία

Κομισιόν: Θετική για Ελλάδα η 12η μεταμνημονιακή αξιολόγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πράσινο φως" για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποποτείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και η οποία διαπιστώνει πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Το ποσό των 767 εκατ. ευρώ αφορά την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και συγκεκριμένα την επιστροφή των κερδών από ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (ANFAs και SNPs), κ.ά.

Η έκθεση των θεσμών (Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τον ESM) είναι σε γενικές γραμμές θετική και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων προχώρησε ικανοποιητικά σε ένα ευρύ φάσμα ειδικών δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος, παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία. Μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του έτους και την καλύτερη από το αναμενόμενο τουριστική περίοδο, η φθινοπωρινή πρόβλεψη της Επιτροπής αναμένει ότι η ανάπτυξη το 2021 θα φτάσει το 7,1% του ΑΕΠ, φτάνοντας ουσιαστικά σε επίπεδα προ-πανδημίας. Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5,2% το 2022. Αν και εξακολουθεί να είναι πολύ έντονος ο αντίκτυπος της πανδημίας, αναμένεται να μειωθεί σταδιακά με τη συνεχιζόμενη εκστρατεία εμβολιασμού.

Η διευκολυντική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ισχυρή ώθηση από την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, πρόκειται να διατηρήσουν τη δυναμική στο μέλλον. Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, χάρη και στα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης που συνέχισαν να προστατεύουν τις θέσεις εργασίας σε ευάλωτους τομείς. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2022 επιβεβαίωσε ότι τα υφιστάμενα μέτρα έκτακτης στήριξης αναμένεται να καταργηθούν σε μεγάλο βαθμό έως το τέλος του 2021, με αυτά που παραμένουν ενεργά το επόμενο έτος να προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της οικονομίας.

Σταϊκούρας: αναγνώριση της κοινής προσπάθειας πολιτών και Πολιτείας

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρονται τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη 12η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα το καλοκαίρι του 2018. Πρόκειται για την 9η διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και για την 7η Έκθεση που – παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες έχει προκαλέσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρωτόγνωρη δοκιμασία του κορονοϊού – ολοκληρώνεται επιτυχώς. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός, και ταυτοχρόνως επιστέγασμα, της εντατικής και μεθοδικής δουλειάς, καθώς και της αποδοτικής συνεργασίας των μελών της Κυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού.

Η Έκθεση διαπιστώνει ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος, παρά τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση. Προβλέπει, μάλιστα, ότι η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί, χάρη στην εφαρμοζόμενη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, καθώς και “στην αναμενόμενη ισχυρή ώθηση από την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας”. Επιπλέον, κάνει ειδική αναφορά στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε, και εξακολουθεί να υλοποιεί, η Κυβέρνηση για την προστασία των θέσεων εργασίας σε ευάλωτους τομείς και για “τη διαφύλαξη του δυναμισμού του επιχειρηματικού τομέα στη διάρκεια της πανδημίας”.

Παράλληλα, η Έκθεση επικροτεί την ολοκλήρωση δύο σημαντικών παρεμβάσεων στα πεδία της δημοσιονομικής πολιτικής και της ενέργειας. Πρόκειται για την παρουσίαση της Λειτουργικής Ταξινόμησης των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης στον Προϋπολογισμό του 2022 – η οποία επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν το σύνολο των δαπανών όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά τομέα λειτουργίας του κράτους όπως είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία, η Κοινωνική Προστασία, η Περιβαλλοντική Προστασία κ.λπ. –, καθώς και για τα μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τα οποία κλείνει η πιο μακροχρόνια υπόθεση στρέβλωσης ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπροσθέτως, πιστοποιεί ότι η Κυβέρνηση σημείωσε σημαντική πρόοδο στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις – όπου γίνεται ειδική αναφορά στην Εγνατία Οδό, τη ΔΕΠΑ Υποδομών, τα Περιφερειακά Λιμάνια και την αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες, καθώς και στην επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ –, η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων, η ψηφιοποίηση του Κράτους, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, το Κτηματολόγιο, το νέο πλαίσιο πιστοποίησης της αναπηρίας, η λήψη μέτρων ώστε να υιοθετηθούν οι εναπομένουσες συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO), οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, η πλήρης λειτουργία της Μονάδας Ωρίμανσης Έργων του ΤΑΙΠΕΔ, το μέλλον του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και μια σειρά μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Ενώ, επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και υπογραμμίζει τα οφέλη από την προωθούμενη πρόωρη αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων προς το ΔΝΤ, καθώς και ενός σημαντικού ποσού από τα διμερή δάνεια προς τις χώρες της Ευρωζώνης, τα οποία συνάφθηκαν το 2010, στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Επισημαίνει ακόμα τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας σε υψηλά επίπεδα και τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Τέλος, δίνει το “πράσινο φως” για την αποδέσμευση της 6ης δόσης των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα, των γνωστών ANFAs και SMPs. Υπενθυμίζεται ότι θα είναι η 5η δόση που αποδεσμεύεται μέσα σε δύο χρόνια, ενισχύοντας, συνολικά, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν άλλη μία αναγνώριση της συστηματικής κοινής προσπάθειας όλων μας – πολιτών και Πολιτείας – στο πεδίο της οικονομίας, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων – σε διεθνές επίπεδο – μεγάλων δυσκολιών και προκλήσεων. Αναγνώριση η οποία, όμως, δεν μας κάνει να εφησυχάσουμε.

Αντιθέτως, συνεχίζουμε ακόμα πιο εντατικά τη σκληρή δουλειά, λειτουργώντας με σχέδιο, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες της πατρίδας μας, ώστε να ξεπεράσουμε τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις και να καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα πιο ισχυρή».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 27 περιοχές της χώρας στο “βαθύ κόκκινο” (χάρτης)

Μητσοτάκης: Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών

Black Friday: δεκάλογος για την προστασία των καταναλωτών