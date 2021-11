Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικοί μαθητές μετά την κηδεία 16χρονου

Πολλοί μαθητές και δύο καθηγητές κόλλησαν κορονοϊό στην κηδεία του 16χρονου που έχασε τη ζωή του, μαζί με τον θείο του, σε δυστύχημα.



Δεκαέξι μαθητές του Λυκείου Αγίας Βαρβάρας στην Κρήτη κόλλησαν κορονοϊό όταν πήγαν στην κηδεία του 16χρονου που έχασε τη ζωή του στη δεξαμενή μούστου, μαζί με τον θείο του, πριν λίγες ημέρες, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική αυτή κοινότητα της Κρήτης.

Εκτός από τους μαθητές, θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ακόμα δύο καθηγητές του σχολείου. Ο άτυχος μαθητής είχε πάρει μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, όμως, μέχρι πέρσι φοιτούσε στην Αγία Βαρβάρα, στο σχολείο είχε συγγενείς και φίλους που ένιωσαν την ανάγκη να πουν το τελευταίο «αντίο».

Έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν τηρείται το κριτήριο του 50%+1, το όριο, δηλαδή, που απαιτείται βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων για να κλείσει ένα τμήμα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου αποφάσισε να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας τα τέσσερα τμήματα της Β’ τάξης του σχολείου.

