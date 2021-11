Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Ευρώπη: “Καμπανάκι” του ΕCDC για νέα μέτρα επειγόντως

Το ΕCDC καλεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ να λάβουν «επειγόντως» μέτρα απέναντι στην αναζωπύρωση της πανδημίας. Προταση για ενισχυτική δόση για όλους τους ενήλικους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να λάβουν «επειγόντως» μέτρα απέναντι στην αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ευρώπη και στον κίνδυνο «πολύ υψηλής» υγειονομικής επιβάρυνσης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Επίσης, σε μήνυμά της η επικεφαλής του ECDC Αντρεα Αμόν δηλώνει ότι η χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων των εμβολίων κατά της Covid θα πρέπει να εξετασθεί για όλους τους ενηλίκους, με προτεραιότητα για τους άνω των 40 ετών, σε μία σημαντική αλλαγή του πρωτοκόλλου. Το ECDC καλεί σε αύξηση του γενικού επιπέδου του εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ενωση και κυρίως στις πιο καθυστερημένες χώρες.

Το γενικό επίπεδο εμβολιασμού την Ευρωπαϊκή Ενωση και στις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτω του 70% του γενικού πληθυσμού, «αφήνει μεγάλο εμβολιαστικό κενό που δεν μπορεί να πληρωθεί γρήγορα και αφήνει τεράστιο χώρο για την εξάπλωση του ιού», τονίζει το ECDC.

«Πρέπει επειγόντως να επικεντρωθούμε στην πλήρωση της καθυστέρησης ανοσοποίησης, να προτείνουμε "ενισχυτικές" δόσεις σε όλους τους ενήλικες και να επανεισαγάγουμε μη φαρμακευτικά μέτρα», δηλώνει η Αντρεα Αμόν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Τα τελευταία σενάρια του ECDC «δείχνουν ότι η εν δυνάμει επιβάρυνση της παραλλαγής Δέλτα στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα είναι πολύ αυξημένη τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο με περαιτέρω άνοδο των θανάτων και των νοσηλειών στην Ευρώπη, εκτός αν ληφθούν μέτρα δημόσιας υγείας τώρα, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων στον συνολικό πληθυσμό».

«Αναμνηστικές δόσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους ενήλικες, με προτεραιότητα στα άτομα άνω των 40 ετών και στους ευάλωτους», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Twitter μετά την ανακοίνωση του ECDC.

Το ECDC συμβουλεύει επίσης τις χώρες να εφαρμόσουν βασικά περιοριστικά μέτρα όπως η χρήση μάσκας, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση της απόστασης, και τηλεργασία. Το ECDC θεωρεί ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν θα έχουν σημαντικό αποτέλεσμα, αφού ο ιός είναι παρών σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Θεωρεί επίσης ότι υπάρχουν περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία για μειωμένη μετάδοση από την χρήση των πιστοποιητικών Covid για την πρόσβαση σε εστιατόρια, σινεμά ή μουσεία, μέτρα που εφαρμόζουν σήμερα περί τις 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να λάβει υπ΄όψιν τις συστάσεις του ECDC όταν θα προτείνει μεταβολές στην χρήση των πιστοποιητικών Covid εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους.

