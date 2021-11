Θεσσαλονίκη: Άσκηση για φωτιά σε κλινική με νεογνά

Τοπικά Νέα

Φωτιά σε κλινική και εκκένωση μονάδας νεογνών. Το σενάριο σε άσκηση πυρασφάλειας.

«Συναγερμός» σήμανε την Τετάρτη (24/11) στην ανατολική Θεσσαλονίκη από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη 2ου ορόφου μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής.

Αυτό ήταν το σενάριο άσκησης πυρασφάλειας που πραγματοποίησε η Πυροσβεστική σε συνεργασία με την ιδιωτική κλινική, με τα νεογνά να είναι κούκλες που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η φωτιά σύμφωνα με το σχέδιο προκλήθηκε λόγω βραχυκυκλώματος στον όροφο όπου στεγάζεται μονάδα νεογνών και υπήρχε κίνδυνος επέκτασής της σε άλλους ορόφους. Γι’ αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η εκκένωση του ορόφου και η μεταφορά των νεογνών σε ασφαλές σημείο. Στο σημείο κατέφθασαν τρία υδροφόρα κι ένα μεταφορικό όχημα της Πυροσβεστικής για την καταστολή της πυρκαγιάς. Υπάλληλος της κλινικής τραυματίστηκε στο κλιμακοστάσιο και για τη διάσωσή του στήθηκε επιχείρηση από πυροσβέστες.

«Όλα κύλησαν πολύ καλά», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αξιωματικός της Πυροσβεστικής, αποτιμώντας την άσκηση. Όπως σημείωσε, παρόμοιες ασκήσεις διεξάγονται ανά τακτά διαστήματα με νοσηλευτικά ιδρύματα. «Είμαστε σε επαφή και συνδράμουμε, όταν μας ζητηθεί, σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης πυρασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

