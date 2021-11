Συνταγές

Κοτόπουλο σχάρας με τυριά από τον Πέτρο Συρίγο

Μια πανεύκολη και λαχταριστή συνταγή ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Κοτόπουλο στη σχάρα με 4 λαχταριστά έφτιαξε στο "Πρωινό" της Τετάρτης ο σεφ Πέτρος Συρίγος!

Μια πανεύκολη και γρήγορη συνταγή που θα την έχεις έτοιμη στο πι και φι..

Συστατικά για το Kοτόπουλο με κρεμώδη σάλτσα ροκφόρ

4 στήθη κοτόπουλο

1 κρεμμύδι λευκό

1 κ.τ.σ βούτυρο

1-2 σκ. σκόρδο

80 ml λευκό κρασί

250 ml ζωμό κοτόπουλο

250 ml Κρέμα γάλακτος

80 γρ παρμεζάνα

80 γρ πεκορίνο

100 γρ blue cheese

Αλάτι, πιπέρι

Θυμάρι

Μπούκοβο

Σχινόπρασο

Η συνταγή για το Kοτόπουλο με κρεμώδη σάλτσα ροκφόρ

Αλατοπιπερώνουμε ολόκληρα τα φιλέτα κοτόπουλο και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι που καεί ήδη με 1 κ.τ.σ ελαιόλαδο και το βούτυρο.

Σοτάρουμε καλά και από τις 2 πλευρές.

Όταν πάρει χρώμα προσθέτουμε το σκόρδο σε φετούλες, το θυμάρι και σβήνουμε με το κρασί.

Όταν εξατμιστεί λίγο το κρασί προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλο (ανακατεύουμε το ζεστό νερό με ένα κύβο κοτόπουλο) και αφήνουμε να βράσει λίγο το κοτόπουλο.

Μετά από 5 λεπτά προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, αφήνουμε να πάρει μια βράση, αφαιρούμε το κοτόπουλο και τέλος ρίχνουμε τα τυριά για να δέσει η σάλτσα μας.

Κόβουμε το φιλέτο σε ταλιατα (φέτες) το βάζουμε πάνω σε ρύζι ανάμεικτο και προσθέτουμε τη σάλτσα, μπούκοβο και ψιλοκομμένο σχινόπρασο.