Εθνική Οδός - Μεταμόρφωση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα μήνα

Ταλαιπωρία διακρείας των οδηγών λόγω έργων. Πότε και σε ποιο ύψος της Εθνικής Οδού θα γίνουν οι ρυθμίσεις.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στις περιοχές των δήμων Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς από σήμερα 24 Νοεμβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, προγραμματίστηκαν:

Από Τετάρτη 24/11/2021 και ώρα 21:00 έως Τετάρτη 22/12 και ώρα 06:00:

Στένωση της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με εναπομένον πλάτος κυκλοφορίας 3,50μ. και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.:

Από τη χ/θ 19,850 έως τη χ/θ 20,700, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία (καθ’ όλο το 24ωρο)

Από τη χ/θ 20,920 έως τη χ/θ 20,050, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα (καθόλο το 24ωρο).

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

Από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις ώρες 21:00 έως 06:00 της επόμενης στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Αθήνα.

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις ώρες 21:00 έως 06.00 της επόμενης και Σάββατο από τις ώρες 21:00 έως 06:00 της επόμενης στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Λαμία.

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στις δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.:

Προσωρινός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από τη χ/θ 19,500 έως τη χ/θ 21,800, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Προσωρινός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από τη χ/θ 21,800 έως τη χ/θ 19,000, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

Από Τετάρτη 24/11 και ώρα 21:00 έως Σάββατο 4/12 και ώρα 06:00

Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας και στις δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.:

Προσωρινός αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας από τη χ/θ 18,000 έως τη χ/θ 21,800, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Προσωρινός αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας από τη χ/θ 22,200 έως τη χ/θ 19,000, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομένουσα λωρίδα κυκλοφορίας.

Η τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

