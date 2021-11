Κοινωνία

Εξάρθρωση συμμορίας που πωλούσε απομιμήσεις με αγγελίες στο διαδίκτυο

Τέσσερις συλλήψεις στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης σε Γλυφάδα και Αγία Βαρβάρα.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά απάτες μέσω ανάρτησης αγγελιών πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, συνελήφθησαν το μεσημέρι τις Δευτέρας, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης στη Γλυφάδα και στην Αγία Βαρβάρα, τρεις άνδρες (ηλικίας 22, 20 και 19 ετών) και μία 26χρονη γυναίκα. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένα μέλος της σπείρας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της συγκρότησης συμμορίας, απάτες και πλαστογραφίες κατά συρροή, ληστρική κλοπή, παράβαση της Νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού, περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περί προστασίας των καταναλωτών, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας απάτες και πλαστογραφίες μέσω ανάρτησης αγγελιών πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών στο διαδίκτυο.

Όσον αφορά στον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας αναρτούσαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα γνωστού μέσου κοινωνικής δικτύωσης, αγγελίες πώλησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών μεγάλης καταναλωτικής απήχησης (κυρίως κινητά τηλέφωνα και παιχνιδομηχανές), σε χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με αυτές της αγοράς, προκειμένου να προσελκύσουν τα υποψήφια θύματα.

Τις αγγελίες με τις φωτογραφίες των υποτιθέμενων προς πώληση προϊόντων τις αναρτούσαν σε διαφορετικά εικονικά προφίλ που δημιουργούσαν για το σκοπό αυτό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποψήφιοι αγοραστές που ενδιαφέρονταν για αυτά τα προϊόντα, επικοινωνούσαν μέσω γνωστής εφαρμογής μηνυμάτων προκειμένου να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις τιμές και τον τρόπο παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τα μέλη της συμμορίας παρείχαν εγγυήσεις για την ποιότητα του προς πώληση αντικειμένου, όπως αποστολή βιντεοληπτικού υλικού γνήσιων συσκευών και πλαστογραφημένες αποδείξεις αγοράς από επώνυμα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, ώστε να πείσουν τους αγοραστές ότι πρόκειται για ασφαλή αγορά.

Η παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής πραγματοποιούνταν πάντα σε σημείο που όριζαν οι παθόντες, με μέλος της συμμορίας να υποδύεται υπάλληλο μεταφορικής εταιρείας και η πληρωμή ολοκληρώνονταν με τη μέθοδο της αντικαταβολής (μετρητά).

Μάλιστα, τα μέλη της συμμορίας προκειμένου να διαμορφώσουν εικόνα αξιόπιστων πωλητών, τους παρέδιδαν μαζί με τη συσκευασία και πλαστό παραστατικό αγοράς από επώνυμες εταιρείες πώλησης ηλεκτρικών ειδών, ενώ επιπλέον απέστελλαν και φωτοαντίγραφα γνησίων και σε ισχύ δελτίων ταυτότητας που παρουσίαζαν ως δικά τους, τα οποία όμως ανήκαν σε έτερα πρόσωπα άσχετα με την εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας.

Στα προγραμματισμένα ραντεβού τα μέλη της συμμορίας μετέβαιναν με τα οχήματα που είχαν στην κατοχή τους. Στην σφραγισμένη συσκευασία που περιείχε το απομιμητικό αντικείμενο που προσομοίαζε σε γνήσιο, τοποθετούσαν και μπουκάλια με νερό, ώστε να έχει το κατάλληλο βάρος η συσκευασία.

Αμέσως μετά την λήψη του χρηματικού ποσού, τα μέλη της συμμορίας απενεργοποιούσαν τα προφίλ τους, καθώς και τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων που τυχόν είχαν χρησιμοποιήσει.

Επίσης, για να ελαχιστοποιήσουν ακόμη περισσότερο την περίπτωση σύλληψης τους από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ είχαν ήδη φτάσει στο σημείο παράδοσης, ειδοποιούσαν τηλεφωνικά τους παθόντες για ολιγόωρη καθυστέρηση, με σκοπό να ανιχνεύσουν τυχόν αστυνομική παρουσία στον χώρο.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν 34 περιπτώσεις απατών-πλαστογραφιών, κλοπή και ληστεία.

Σε δύο από τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα μέλη της συμμορίας, όταν οι αγοραστές αντιλήφθηκαν τη σε βάρος τους απάτη και δεν ήταν διατεθειμένοι να ολοκληρώσουν την αγορά, στη μία περίπτωση προέβησαν σε κλοπή και στη δεύτερη χτύπησαν τον παθόντα αγοραστή με το αυτοκίνητο κατά τη διαφυγή τους.

Από τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταξύ άλλων πλήθος στελεχών καρτών SIM, κινητών τηλεφώνων, θήκες και κουτιά συσκευών κινητών τηλεφώνων, πιστόλι ρέπλικα και μικροποσότητα κάνναβης.

Όλα τα μέλη της συμμορίας έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

