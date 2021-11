Κοινωνία

Χαλάνδρι: Βγήκε από την Εντατική ο οφθαλμίατρος που πυροβολήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, τα μηνύματα των γιατρών είναι ελπιδοφόρα.

Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 68χρονος οφθαλμίατρος, τον οποίο πυροβόλησε η πρώην σύντροφός του, στο Χαλάνδρι.

Η σύζυγος και η κόρη του θύματος της επίθεσης αισιοδοξούν πλέον πως θα κερδίσει τη “μάχη”, καθώς ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι πάντως υπογραμμίζουν πως δεν έχει διαφύγει εντελώς τον κίνδυνο και ενδέχεται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση.

Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέα παραμένει η 49χρονη εικαστικός που πυροβόλησε τον 68χρονο πατέρα του παιδιού της. Είναι αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Θεσσαλονίκη: μαθητές τραυματίες από σύγκρουση σχολικού με τζιπ

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος: Απαλλαγή από τα καθήκοντά του, λόγω προβλημάτων υγείας