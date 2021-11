Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: νέα μέτρα ή lockdown και εκατόμβη νεκρών

Δριμεία κριτική στον Πρωθυπουργό για την διαχείριση της πανδημίας, άσκησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά το Μαξίμου.

Να λάβει μέτρα «έστω και τώρα» καλεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο TRT, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, προειδοποιώντας, σε διαφορετική περίπτωση, για «εκατόμβες νεκρών και λοκντάουν που θα μπορούσε να αποφευχθεί».

Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για «κυβέρνηση πρόχειρη και κυνική» και εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό που, όπως είπε, «διαρκώς πανηγύριζε» για το τέλος της πανδημίας και υποστήριξε ότι η επιχείρηση «Ελευθερία», ο εμβολιασμός αρκεί, χωρίς να ενισχύσει τη δημόσια υγεία. «Ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε ότι είναι μια πανδημία ανεμβολίαστων και ότι δεν έχει ξεφύγει, ο ίδιος λέει πως ό,τι και να γίνει δεν θα κάνει λοκντάουν» δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητα τα μέτρα ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού και η αυστηροποίηση των υπαρχόντων μέτρων σε ό,τι αφορά επαγγελματικές κατηγορίες που έρχονται σε επαφή με τον πολίτη, φέρνοντας ως παράδειγμα τα Σώματα Ασφαλείας και διερωτώμενος αν θα δημοσιευθούν τα ποσοστά εμβολιασμού τους.

Εκφράζοντας την ανησυχία του για, όπως είπε, την «αδράνεια και την ανικανότητα» της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «διαχειρίζεται με ερασιτεχνικό επικοινωνιακό τρόπο την πανδημία» και ότι «τον ενδιαφέρει να μην συγκρουστεί με την εκλογική του πελατεία».

«Όταν όλοι μετράνε κρούσματα και νεκρούς ο κ. Μητσοτάκης μετρά ψήφους. Αυτό είναι ανήθικο» υπογράμμισε και προειδοποίησε: «Αν δεν πάρει ουσιαστικά μέτρα, αν συνεχίσει με επικοινωνιακό τρόπο θα έχουμε εκατόμβη νεκρών και λοκντάουν που θα μπορούσε να αποφευχθεί». Στο πλαίσιο αυτό, σχολίασε ότι «δεν ενδιαφέρθηκε για μια ουσιαστική καμπάνια» υπέρ του εμβολιασμού, μόνο μοίρασε «δημόσιο χρήμα» σε τηλεοπτικούς σταθμούς και site για να φτιάξουν το «προφίλ» του «πρωθυπουργού- Μωυσή», παραπέμποντας ευθέως στη λεγόμενη «λίστα Πέτσα».

Ερωτηθείς για την εξεταστική επιτροπή που συστάθηκε για το εν λόγω θέμα, άσκησε έντονη κριτική για το γεγονός ότι δεν ήρθε σήμερα ο ίδιος ο κ. Πέτσας να καταθέσει, μιλώντας για «καραμπινάτη προσπάθεια ευτελισμού του Συντάγματος». Σχολίασε δε, ότι ο πρωθυπουργός «φοβάται» το έλεγχο και πιστεύει στην «επικοινωνιακή ασπίδα» που του προσφέρουν τα ΜΜΕ. Ωστόσο, τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο «μάλλον δυσχεραίνει τη θέση του», αφήνοντας αιχμές ότι «έχει λερωμένη τη φωλιά του ο κ. Πέτσας». Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά σε συγκεκριμένες ομάδες της κοινωνίας που είναι «δυσαρεστημένες», την ώρα που όπως επισήμανε «το έλλειμμα διογκώνεται επικίνδυνα». «Που πήγαν τα λεφτά;», διερωτήθηκε και υποστήριξε ότι «χωρίς να έχουν καλυφθεί οι βασικές ανάγκες», «οι απευθείας αναθέσεις και οι αναθέσεις με κλειστούς διαγωνισμούς αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ». «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε και σχολίασε ότι «δεν είναι θέμα Αριστεράς και Δεξιάς, είναι θέμα Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στο κύμα ακρίβειας, επανέλαβε ότι «είμαστε πρωταθλητές στους θανάτους ανά εκατ. κατοίκων, πρωταθλητές και στις αυξήσεις στο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη», εκφράζοντας την άποψη ότι δεν πρόκειται για μια «ευθεία κρίση», δηλαδή μείωση των εισοδημάτων, όπως στα μνημόνια, αλλά η μείωση εισοδήματος έρχεται «πλαγίως» από τις «τρομακτικές αυξήσεις στα είδη κατανάλωσης και στην ενέργεια». Κατηγόρησε, μάλιστα, τον πρωθυπουργό ότι «έχει χάσει τον έλεγχο», παραπέμποντας στις ανακοινώσεις για επιδοτήσεις 9 ευρώ «που μετά έγιναν 19 και 39». «Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να μη γέννησε αλλά μεγέθυνε την κρίση της ακρίβειας. Διότι τη στιγμή που ανεβαίνουν οι τιμές, αποφασίζει την εκχώρηση του 17% της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πια σταματά να παίζει ρόλο ανακουφιστικό για τους πολίτες στον ανταγωνισμό των τιμών», εξήγησε, αφήνοντας αιχμές κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

«Η στάση Μητσοτάκη οφείλεται είτε σε ιδεοληψία, ότι θα τα ρυθμίσει όλα η ελεύθερη αγορά είτε σε ιδιοτέλεια. Αποτέλεσμα είναι ότι η αγορά στενάζει, ότι το εισόδημα μειώνεται», υπογράμμιζε και απηύθυνε και πάλι έκκληση στην κυβέρνηση να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Χαρακτήρισε, επίσης «φιλοδώρημα» τα 250 ευρώ που θα δοθούν στους συνταξιούχους, αντιπαραβάλλοντας το κοινωνικό μέρισμα που είχε δώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δήλωσε, η αξιωματική αντιπολίτευση θα ψηφίσει υπέρ και του τελευταίου ευρώ που θα πάει σε όσους έχουν ανάγκη, ωστόσο, σχολίασε ότι πρόκειται για «κοροϊδία».

Επαναφέροντας, δε, το θέμα της ευθύνης για τα μνημόνια, σε συνέχεια της προχθεσινής αντιπαράθεσης των αρχηγών στη Βουλή, χαρακτήρισε «αδιανόητο και ανιστόρητο» να κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ από τον πρωθυπουργό ότι «βάλαμε τη χώρα στα μνημόνια». «Για πολλά μπορεί να κατηγορήσει κανείς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εμένα προσωπικά. Αλλά το τελευταίο πράγμα που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ευθυνόμαστε για την χρεοκοπία και την είσοδο στα μνημόνια. Δεν θα μας χρεώσουν και το προπατορικό αμάρτημα», είπε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, έκανε λόγο για «ραγδαία και επιταχυνόμενη φθορά» της κυβέρνησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «δεν θα είναι επόμενη κυβέρνηση του τόπου». «Το σχέδιο της κυβέρνησης που βασίζεται σε αποτυχημένες συνταγές θα αποτύχει. Το ζήτημα, όμως είναι όχι να χάσει το σχέδιο του αντιπάλου αλλά να κερδίσει το δικό μας σχέδιο, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι και με τεχνοκρατική επάρκεια να βγάλουμε τη χώρα από τα αδιέξοδα και να δώσουμε προοπτική και ελπίδα, ιδίως για τους νέους ανθρώπους», είπε, αναφερόμενος μάλιστα στη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το νέο think tank. «Βιώνουμε μία εποχή με πολύ μεγάλες προκλήσεις, οι απαντήσεις χρειάζονται βαθιά γνώση των δεδομένων, επάρκεια αντιμετώπισης των κρίσεων, όπως η πανδημία, της ακρίβειας, η κλιματική, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε φέρνοντας ανθρώπους δίπλα μας με μεγάλη επιστημονική επάρκεια», κατέληξε.

Η απάντηση του Μαξίμου

Σε δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, ως απάντηση στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αναφέρεται «ο κ. Τσίπρας έχει το θλιβερό «προνόμιο» να είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός σε όλη την Ευρώπη που εκμεταλλεύεται την πανδημία για να αντιπολιτευτεί. Αν έχει να προτείνει κάτι, ας το κάνει έστω και τώρα. Αλλά, επειδή αδυνατεί να συνεισφέρει εφαρμόσιμες προτάσεις και να βοηθήσει τους ανθρώπους και την πατρίδα, επαναλαμβάνει μονότονα αφορισμούς, κοινοτοπίες και ψέματα και συνεχίζει προκλητικά να κλείνει το μάτι στους ανεμβολίαστους.

Ο κατηφορικός δρόμος που έχει επιλέξει, οδηγεί στο πολιτικό περιθώριο και για αυτό τον βαδίζει μόνος του. Η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, με μια στρατηγική που αυξάνει προοδευτικά την εμβολιαστική κάλυψη και ταυτόχρονα επιτρέπει στην οικονομία και την εκπαίδευση να λειτουργούν, στην κοινωνία να μην είναι περίκλειστη και στο Ε.Σ.Υ. να ενισχύεται συνεχώς, ώστε να αντέξει στην πίεση και να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε».

Απαντώντας στο Μαξίμου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, δήλωσε «Αναρωτιόμαστε αν ο εθνικός ψεύτης μπορεί να απαντήσει σε μερικά απλά ερωτήματα: Πόσες είναι οι απώλειες εκτός ΜΕΘ; Ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότητας εκτός ΜΕΘ; Υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης ότι οι διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ είναι «ψευδοπρόβλημα» όπως είπε ο αδιανόητος κ. Παπαδημητρίου; Με 612 διασωληνωμένους η κυβέρνηση συμφωνεί με την άποψη του κ. Παπαδημητρίου ότι στην ΜΕΘ μπαίνει «όποιος έχει χάσει κάθε ελπίδα»; Ο συγκεκριμένος συνεχίζει να είναι βουλευτής της ΝΔ προσβάλλοντας τους υγειονομικούς και τις οικογένειες που έχουν ανθρώπους που δίνουν τη μάχη; Και τέλος, πότε θα ανακοινώσει το επόμενο καταστροφικό λοκντάουν ο κ. Μητσοτάκης αφού δεν κάνει απολύτως τίποτα για να το αποτρέψει;?».





