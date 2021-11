Φωτιά σε σπίτι στην Πεντέλη

Κοινωνία

Άμεση ήταν η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Τετάρτης, σε σπίτι στη Νέα Πεντέλη.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν άμεσα τη φωτιά.

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Θερμοπυλών και Ίμβρου, συμμετείχαν επίσης εθελοντές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ το ευτύχημα είναι πως δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.

