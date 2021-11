Πολιτισμός

ΤΙΜΕ: Μία φωτογραφία από τη φωτιά στην Εύβοια στις καλύτερες του 2021

Ο ανείπωτος πόνος μίας ηλικιωμένης στις πυρόπληκτες περιοχές “ράγισε” τις καρδιές όλων.

Η Ελλάδα έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time, με την σπαρακτική κραυγή της κυρίας Παναγιώτας από τις Γούβες της Εύβοιας να φιγουράρει στις καλύτερες φωτογραφίες για το 2021.

Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Τσακαλίδη έδειξε σε όλο τον κόσμο τον ανείπωτο πόνο της 81χρονης γυναίκας όταν οι φλόγες πλησίαζαν το σπίτι της και το χωριό της.

