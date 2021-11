Κόσμος

Μαγκνταλένα Άντερσον: Πρωθυπουργός της Σουηδίας για 8 ώρες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποχρεώθηκε να παραιτηθεί, μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης.

Λιγότερες από οκτώ ώρες μετά την εκλογή της στη θέση της Πρωθυπουργού από το κοινοβούλιο, η Μαγκνταλένα Άντερσον υποχρεώθηκε να παραιτηθεί, αφού οι βουλευτές καταψήφισαν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, οδηγώντας στην έξοδο από αυτήν το συγκυβερνών κόμμα των Πρασίνων.

«Υπάρχει μια συνταγματική πρακτική που θέλει την κυβέρνηση συνασπισμού να παραιτείται όταν ένα κόμμα την εγκαταλείπει. Δεν θέλω να είμαι επικεφαλής μιας κυβέρνησης η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται» σχολίασε η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Σουηδίας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Είπα στον πρόεδρο (του κοινοβουλίου) ότι επιθυμώ να παραιτηθώ από την Πρωθυπουργία», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα επιχειρήσει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση και να λάβει ξανά ψήφο εμπιστοσύνης.

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι αποχωρούν από τον κυβερνητικό συνασπισμό επειδή καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός στο κοινοβούλιο. «Θέλαμε να έχουμε την έγκριση ώστε να προωθήσουμε πράσινες πολιτικές. Δεν είναι δουλειά του κόμματος των Πρασίνων να εφαρμόζει έναν προϋπολογισμό τον οποίο διαπραγματεύτηκαν οι Σουηδοί Δημοκράτες», είπε η συμπρόεδρος του κόμματος, Μάρτα Στεβένι.

Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης απορρίφθηκε, ενώ πέρασε το αντίστοιχο νομοσχέδιο που προωθούσαν τρία δεξιά κόμματα, μεταξύ των οποίων και το αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαθητές τραυματίες από σύγκρουση σχολικού με τζιπ

Χαλάνδρι: Βγήκε από την Εντατική ο οφθαλμίατρος που πυροβολήθηκε

ΤΙΜΕ: Μία φωτογραφία από τη φωτιά στην Εύβοια στις καλύτερες του 2021