Μάγχη: Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες

Ναυάγησε σκάφος που μετέφερε δεκάδες μετανάστες από τη Γαλλία στη Βρετανία.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή της λέμβου στην οποία επέβαιναν σήμερα, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό της Μάγχης από τη Γαλλία στη Βρετανία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο France 3.

Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν, μετέβη στην περιοχή. «Έντονη συναισθηματική φόρτιση μπροστά στην τραγωδία των πολλών θανάτων λόγω της ανατροπής πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες στη Μάγχη», έγραψε στο Twitter.

Πρόκειται για το χειρότερο ναυάγιο που έχει σημειωθεί στη Μάγχη από τις αρχές του έτους. Μέχρι σήμερα, συνολικά 14 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ. Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μάγχη.

Γάλλοι ψαράδες είπαν ότι περισσότεροι μετανάστες απ’ ό,τι συνήθως αναχώρησαν σήμερα από τα βόρεια παράλια της Γαλλίας, για να εκμεταλλευτούν τις καλές καιρικές συνθήκες στη Μάγχη. Ένας ψαράς κάλεσε τις υπηρεσίες διάσωσης όταν είδε μια άδεια λέμβο και ανθρώπους να επιπλέουν, αναίσθητοι, στη θάλασσα.

