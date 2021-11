Κοινωνία

Μαχαίρωμα στον Κολωνό: καταδικάστηκε ο τράπερ (βίντεο)

Τι υποστήριξε στην απολογία του για τις συνθήκες του περιστατικού. Η απόφαση του δικαστηρίου για τον νεαρό καλλιτέχνη και η ετυμηγορία για τους άλλους κατηγορούμενος.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ποινή φυλάκισης 28 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον νεαρό τράπερ που καταδικάστηκε για την επίθεση με μαχαίρι σε διανομέα, σε καφετέρια επί της οδού Λένορμαν, στις 9 Νοεμβρίου. Μαζί του καταδικάστηκαν ακόμα δύο νεαροί.

Στην απολογία του ο τράπερ υποστήριξε ό,τι το θύμα, που εργάζεται ως διανομέας στην καφετέρια, είχε διαφορές με έναν από τους φίλους του και παραδέχθηκε ότι συμμετείχε στην επίθεση με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» εναντίον του.

Όπως είπε απολογούμενος, «το θύμα έκανε συνεχώς μια κίνηση ότι θα βγάλει μαχαίρι από την τσέπη. Πήραμε τις «πεταλούδες» από το αμάξι και τις κρατούσαμε στο χέρι. Ανέβηκε η ένταση, προσπάθησα να τους χωρίσω και πάνω στο μπουλούκι έγινε ό,τι έγινε».

Ο τράπερ ρωτήθηκε επίμονα εάν ο ίδιος μαχαίρωσε το θύμα. Υποστήριξε ότι είχε θολώσει και ότι δεν θυμάται με βεβαιότητα τις κινήσεις του.

Πρόεδρος δικαστηρίου : Πήγατε να τους χωρίσετε με τα μαχαίρια στο χέρι;

Τράπερ : Ναι, δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Πήγαμε, όταν έκανε την κίνηση αυτή.

: Ναι, δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Πήγαμε, όταν έκανε την κίνηση αυτή. Πρόεδρος : Ναι, αλλά το θύμα δεν έβγαλε τίποτα.

: Ναι, αλλά το θύμα δεν έβγαλε τίποτα. Τράπερ : Εγώ σας λέω πώς σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω το μαχαίρι.

: Εγώ σας λέω πώς σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω το μαχαίρι. Πρόεδρος : Ναι, αλλά το χρησιμοποιήσατε;

: Ναι, αλλά το χρησιμοποιήσατε; Τράπερ : Πάνω στο πέρα-δώθε.

: Πάνω στο πέρα-δώθε. Πρόεδρος : Μαχαιρώσατε;

: Μαχαιρώσατε; Τράπερ: Δεν το θυμάμαι. Λογικά όχι, αλλά μάλλον έγινε. Δεν είχα πρόθεση.

Ο νεαρός καλλιτέχνης είπε στην απολογία του ότι δεν θέλει να υπάρξουν άλλα αντίστοιχα περιστατικά και πως ψάχνει σπίτι για να φύγει από τις γειτονιές του Κολωνού και των Σεπολίων.

Στο δικαστήριο κατέθεσε το θύμα της επίθεσης. Υποστήριξε πως ο τράπερ και ένας φίλος του, με τον οποίο είχαν προστριβές από παλιά, του επιτέθηκαν αναίτια και αφού τον τραυμάτισαν, τον απείλησαν ότι θα υπάρξει και συνέχεια.

Όπως ανέφερε στην κατάθεση του, «Εισέβαλαν στην καφετέρια και άρχισαν να με μαχαιρώνουν με πεταλούδα. Έξι μαχαιριές και μία ξώφαλτσα. Πιστεύω ότι είχαν πρόθεση να με τραυματίσουν, ήρθαν να με «σφάξουν» χωρίς κανένα λόγο. Με απειλούσαν ότι θα τα ξαναπούμε. Τους φαινόταν αστείο. Ο άλλος μου είπε ότι θα με πυροβολήσει κιόλας».

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον τράπερ αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 28 μηνών με τριετή αναστολή. Ποινές με αναστολή επιβλήθηκαν σε ακόμα δύο νεαρούς, ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος αθωώθηκε.

