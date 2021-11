Αθλητικά

Βαλμπουενά: Δικαιώθηκα για τον εκβιασμό από Μπενζεμά με ροζ βίντεο

Ο άσος του Ολυμπιακού εξαπέλυσε, παράλληλα, επίθεση κατά του προέδρου της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης η γαλλική Δικαιοσύνη έκρινε ένοχο τον Καρίμ Μπενζεμά για την υπόθεση εκβιασμού του Ματιέ Βαλμπουενά, με το περίφημο ερωτικό βίντεο κι ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, σε δηλώσεις του στο Radio Monte Carlo, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ετυμηγορία.

«Είμαι ικανοποιημένος που αναγνωρίστηκε από τη γαλλική δικαιοσύνη πως ήμουν το θύμα σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που έκανα ήταν το καθήκον μου ως πολίτης, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη για να μην επιτρέψω να με εκβιάζουν», τόνισε ο 37χρονος άσος των Πειραιωτών, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά του προέδρου της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Νοέλ Λε Γκρετ:

«Εξεπλάγην, αν και τίποτα δεν με εκπλήσσει σε αυτό το χώρο. Είχα ελάχιστη συμπαράσταση από την Εθνική Ομάδα, παρότι επρόκειτο για μια υπόθεση του ποινικού δικαίου και δεν είχε σχέση με τον αθλητισμό. Ο κύριος Λε Γκρετ, όταν ήμουν στα πάνω μου με την Εθνική Ομάδα, έτρεχε και μου... έγλυφε τα παπούτσια. Όταν εξαφανίζεσαι από το ραντάρ, γίνεται ο κύριος φάντασμα. Ίσως να έχασε τον αριθμό μου».

