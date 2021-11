Αθλητικά

Οπαδική βία: Επεισόδια σε σταθμό του ΗΣΑΠ

Αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων, μετά τη συμπλοκή οπαδών σε σταθμό του ηλεκτρικού.

Συμπλοκή οπαδών σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στον σταθμό του ΗΣΑΠ στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.

Η συμπλοκή σημειώθηκε μέσα σε συρμό του ηλεκτρικού, μπροστά στα μάτια πολλών επιβατών.

