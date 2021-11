Οικονομία

Μισθοδικείο: Αύξηση 15% στις συντάξεις των δικαστών με… αναδρομικά (βίντεο)

Η κρίση των δικαστών για τις συντάξεις των δικαστών, αναδρομικά πόσων χρόνων διεκδικούν και ποιες άλλες συντάξεις μπορεί να “παρασύρει” η απόφαση.

Του Παναγιώτη Στάθη

Την εφαρμογή της αμετάκλητης απόφασης του Μισθοδικείου για τις συντάξεις τους, που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου, ζητούν οι δικαστές .

Σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκε ως αντισυνταγματικό το πλαφόν των 4.608 ευρώ στις συντάξεις των δικαστών, αναφέροντας ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων πρέπει να υπερβούν το 60%, από περίπου 45% που είναι σήμερα, εξέλιξη που θα σημάνει αύξηση κατά τουλάχιστον 15% των συντάξεων των δικαστών.

Μάλιστα, βάσει της απόφασης των δικαστών για τις συντάξεις των δικαστών, γεννάται και υποχρέωση για την καταβολή αναδρομικών, τουλάχιστον από το 2019 και έπειτα.

Σημειώνεται πως για τους δικαστές, εκ του Συντάγματος, ισχύει ειδικό καθεστώς, με στόχο την διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους.

Το θέμα τέθηκε ήδη το ζήτημα στον Υφυπουργό Εργασίας, τον κ. Πάνο Τσακλόγλου, ο οποίος τους απάντησε πως αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει «δημοσιονομικός χώρος».

Βάσει του Συντάγματος, στο πλαίσιο της ισότητας νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, τις αυξήσεις αυτές στις συντάξεις τους, καθώς και τα αναδρομικά, μπορούν να διεκδικήσουν και συνταξιούχοι βουλευτές, εφόσον προσφύγουν και αυτοί δικαστικώς.

