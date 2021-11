Κοινωνία

Θρήνος για τη γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο

Η 35χρονη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Έχασε τη “μάχη” για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε την Τρίτη από τρένο όταν επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές στην Κωνσταντινουπόλεως, στον Κολωνό.

Η άτυχη νηπιαγωγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές από αφύλακτη διάβαση.

