Πόρτο Καρράς: εκρηκτικά σε αποθήκες του ξενοδοχείου

Συναγερμός σήμανε μετά τον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών στις εγκαταστάσεις του Πόρτο Καρράς.

Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών εντοπίστηκαν σε αποθήκες στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "Πόρτο Καρράς" στη Χαλκιδική.





Σύμφωνα με την Αστυνομία, την Δευτέρα, υπάλληλοι καθαρισμού άνοιξαν σφραγισμένη αποθήκη και βρήκαν εκρηκτική ύλη εμπορικού τύπου.





Στο σημείο βρέθηκαν άντρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, από τη Θεσσαλονίκη και σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε σε άλλη αποθήκη και πάλι εκρηκτική ύλη.





Οι αποθήκες βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του "Πόρτο Καρράς" αλλά εκτός του χώρου του ξενοδοχείου.





Οι εκρηκτικές ύλες έφεραν υγρασία και σημάδια φθοράς και γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε επικίνδυνη η μεταφορά τους.





Από αύριο και μέχρι το Σάββατο άντρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών θα προχωρήσουν σε ελεγχόμενη εξουδετέρωση.





Οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν το ξενοδοχείο και το παρακείμενο παραλιακό μέτωπο.





Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ