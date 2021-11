Αθλητικά

Champions League: Ασταμάτητη η Λίβερπουλ (βίντεο)

5η σερί νίκη για την ομάδα του Κλοπ. Η Μάντσεστερ Σίτι “λύγισε” την Παρί. Σπουδαίο “διπλό” της Μίλαν.

11 ομάδες έχουν κλείσει ήδη θέση για τους “16” του Champions League και τα 5 εναπομείναντα “εισιτήρια” θα γίνουν γνωστά σε δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα στο φινάλε της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης (6η αγωνιστική).

Στους Άγιαξ, Μπάγερν, Τσέλσι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που είχαν ήδη προκριθεί, προστέθηκαν την Τετάρτη οι Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, ενώ στο Europa League θα συνεχίσουν οι Σερίφ Τιρασπόλ και Ντόρτμουντ.

“Φωτιά” έβαλε στον 2ο όμιλο η Λίβερπουλ με τη νίκη της επί της Πόρτο με 2-0 στο Άνφιλντ, αλλά και η Μίλαν με το τεράστιο “διπλό” που πέτυχε στο “Μετροπολιτάνο” επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0).

Οι “κόκκινοι” σε ρυθμό... ρελαντί έκαναν το “5x5” και πλέον, η δεύτερη θέση του γκρουπ θα παιχτεί την τελευταία αγωνιστική, με την Πόρτο να υποδέχεται τους “ροχιμπλάνκος” και την Μίλαν την Λίβερπουλ στο “Σαν Σίρο”.

Μετά από τα τελευταία αποτελέσματα, η Πόρτο είναι 2η με 5 βαθμούς, τρίτη η Μίλαν με 4, όσους έχους και οι πρωταθλητές Ισπανίας, που βρίσκονται στην 4η θέση. Η Μίλαν θέλει νίκη επί της Λίβερπουλ και να μη νικήσει η Πόρτο για να προκριθεί, ενώ οι “Δράκοι” θέλουν πάση θυσία το “τρίποντο” για να μην τους νοιάζει το αποτέλεσμα του Μιλάνου. Όσον αφορά στην Ατλέτικο, θα επιδιώξει το “διπλό” στο “Ντραγκάο”, ελπίζοντας παράλληλα ότι η Λίβερπουλ δεν θα χάσει στο Μιλάνο.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μέσα στο “Έτιχαντ” στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω μέσα σε 27 λεπτά και με το 2-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του 1ου ομίλου (12β.), ενώ οι Παριζιάνοι πήραν οριστικά την 2η (8β.), μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των ομίλων.

Την πρώτη της νίκη στον 1ο όμιλο πανηγύρισε η Λειψία και, μάλιστα, εκτός έδρας με το εμφατικό 5-0 επί της Κλαμπ Μπριζ. Με το “τρίποντο” αυτό οι Γερμανοί ισοβαθμούν με τους Βέλγους στους 4 βαθμούς, αλλά έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων είναι εκείνοι που έχουν την 3η θέση και το “εισιτήριο” για το Europa League, αρκεί να μείνουν εκεί και μετά την τελευταία αγωνιστική (η γερμανική ομάδα υποδέχεται τη Σίτι, ενώ η Μπριζ θα παίξει εκτός με την Παρί Σεν Ζερμέν).

Σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, μετά την εντυπωσιακή της νίκη στο “Ζοζέ Αλβαλάδε” με 3-1 επί της Ντόρτμουντ, η οποία χωρίς τον Χάαλαντ είναι... άλλη ομάδα και, πλέον, θα συνεχίσει στο Europa League.

Τα δύο γκολ του Πέδρο Γκονσάλβες σε διάστημα 7 λεπτών στο πρώτο μέρος έβαλαν τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη των “Λιονταριών”, που έφτασαν τους 9 βαθμούς σφραγίζοντας την 2η θέση, αφήνοντας στην 3η τους Βεστφαλούς με 6.

Η Σπόρτινγκ θα παίξει την τελευταία αγωνιστική με τον… αδιάφορο βαθμολογικά και μαθηματικά πρώτο του 3ου γκρουπ, Άγιαξ, σε αγώνα διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού ακόμη και με ήττα και νίκη της Μπορούσια επί της Μπεσίκτας, στην ισοβαθμία των 9 βαθμών οι πρωταθλητές Πορτογαλίας έχουν το “πάνω χέρι”.

Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ συνεχίζουν στο Champions League από τον 4ο όμιλο. Οι Μαδριλένοι έκαναν το καθήκον τους στην Μολδαβία και με το 3-0 επί της Σερίφ Τιρασπόλ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους “16” της διοργάνωσης, παίρνοντας μαζί τους και την Ίντερ, η οποία νωρίτερα είχε επικρατήσει με 2-0 της Σαχτάρ. Πλέον, η πρωτιά του γκρουπ θα παιχτεί σε δύο εβδομάδες στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”, όπου θα “μονομαχήσουν” οι δύο ομάδες (12 βαθμούς έχει η Ρεάλ και 10 οι “νερατζούρι”).

Με τους Αθανασιάδη και Κολοβό (αντικαταστάθηκε στο 59΄ από τον Νικόλοφ) στο αρχικό σχήμα η Σερίφ δεν μπόρεσε να κάνει μία ακόμη έκπληξη απέναντι στην “Βασίλισσα” μετά το 2-1 του πρώτου γύρου στη Μαδρίτη. Οι Μολδαβοί, πάντως, θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Europa League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τετάρτης:

1oς Όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν: 2-1 (63΄ Στέρλινγκ, 77΄ Γκαμπριέλ Ζεσούς - 50΄ Μπαπέ)

(63΄ Στέρλινγκ, 77΄ Γκαμπριέλ Ζεσούς - 50΄ Μπαπέ) Κλαμπ Μπριζ - Λειψία: 0-5 (12΄,90΄+3 Ενκουνκού, 17΄πεν, 45΄+1 Φόρμπσεργκ, 27΄Αντρέ Σίλβα)

2ος Όμιλος

Λίβερπουλ - Πόρτο: 2-0 (52΄ Τιάγκο Αλκάνταρα, 70΄ Σαλάχ)

(52΄ Τιάγκο Αλκάνταρα, 70΄ Σαλάχ) Ατλέτικο Μαδρίτης - Μίλαν: 0-1 (87΄ Μεσίας)

3ος Όμιλος

Μπεσίκτας - Άγιαξ: 1-2 (22΄πεν. Γκεζάλ - 54΄,69΄ Αλέ)

(22΄πεν. Γκεζάλ - 54΄,69΄ Αλέ) Σπόρτινγκ Λισσαβώνας - Ντόρτμουντ: 3-1 (30΄, 39΄ Πέδρο Γκονσάλβες, 81΄ Πόρο - 90΄+3 Μάλεν)

4ος Όμιλος

Ίντερ - Σαχτάρ Ντόνετσκ: 2-0 (61΄,67΄ Τζέκο)

(61΄,67΄ Τζέκο) Σέριφ Τιρασπόλ - Ρεάλ Μαδρίτης: 0-3 (30΄ Αλάμπα, 45΄+2 Κρόος, 56΄ Μπενζεμά)

