Μενίδι: φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας (εικόνες)

Μεγάλες υλικές ζημιές από την πυρκαγιά. Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής επιχείρησε για την κατάσβεση της.

Φωτιά που ξέσπασε σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Μενίδι, αναστάτωσε ολόκληρη την γειτονιά, μέσα στην νύχτα.

Από τις φλόγες, στην πιλοτή του κτηρίου, στην συμβολή των οδών Σουλίου και Αθανασίου Διάκου, στο Μενίδι Αττικής, καταστράφηκαν 5 αυτοκίνητα που βρίσκονταν παρκαρισμένα στην πιλοτή, ενώ από τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα μέχρι και του δευτέρου ορόφου.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, χωρίς να κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή κάποιου ενοίκου.

Επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

