Θεσσαλονίκη: λεωφορείο έκανε “τρελή πορεία” (βίντεο)

Πανικός επικράτησε από την ξέφρενη διαδρομή του λεωφορείου. Από τύχη δεν τραυματίστηκαν επιβάτες οχημάτων και διαβάτες. Πως είναι ο οδηγός.

Πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Σερρών, όταν ο οδηγός αντιμετώπισε παθολογικό πρόβλημα, την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει το λεωφορείο, με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο του.

Από το τροχαίο ατύχημα, στην οδό Ψελλού στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον δύο ΙΧ και σε μια μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα του ατυχήματος από το πεζοδρόμιο περνούσε μια γυναίκα με το σκυλί της και ως από “θαύμα” δεν τραυματίστηκε.

Το λεωφορείο, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν είχε περισσότερους από 15 επιβάτες, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μετά το τροχαίο, ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας σοβαρό παθολογικό πρόβλημα.

