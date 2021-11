Κοινωνία

Κορονοϊός - Ιερέας: οι λογικοί πολίτες είναι οι πιστοί που τηρούν τα μέτρα (βίντεο)

Τι λέει ο π. Ζαφείριος, από τον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. της Αγίας Αικατερίνης, για την αδυναμία ελέγχου πιστοποιητικών όσων πάνε στην εκκλησία και για τα προσκυνητάρια εκτός του ναού.

«Ο λαός μας έρχεται προσεκτικά, φορώντας όλοι μάσκες, τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατήρ Ζαφείριος, εφημέριος του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης, στα Κάτω Πετράλωνα, ο οποίος πανηγυρίζει σήμερα.

Σχετικά με τα νέα μέτρα και τον έλεγχο για πιστοποιητικά σε κάθε πιστό που εισέρχεται στον ναό, ο ιερέας ανέφερε «εμείς είπαμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους πιστούς. Στην Εκκλησία δεν έχουμε τον τρόπο να ελέγξουμε έναν – έναν τους πιστούς».

«Τους είπαμε να μην έρθουν στον ναό όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν rapid test και νομίζω ότι υπακούν. Έχουμε και μανουάλια εκτός ναού και αυτοί έρχονται και ανάβουν ένα κερί και φεύγουν. Έρχονται έξω από τον ναό, ανάβουν ένα κερί, προσκυνούν και φεύγουν», σημείωσε ο πατέρας Ζαφείριος.

Σε ότι αφορά γενικότερα την στάση της Εκκλησίας σε σχέση με την πανδημία, ο κληρικός είπε πως «ο ιερέας οφείλει να ενημερώνει το ποίμνιο του και αυτό κάνουμε. Ο ιερέας πρέπει να έχει κοντά τους τους πιστούς, που είναι οι λογικοί άνθρωποι, γιατί τελικώς αυτοί είναι οι πιστοί», προσθέτοντας πως «κάποιοι που δυσαρεστήθηκαν, έφυγαν από την Εκκλησία».

