Europa League - Ολυμπιακός: “τελικός” με Φενέρ

Καθοριστικός για την συνέχεια της παρουσίας των “ερυθρόλευκων” στην ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι ο αγώνας στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η πιο μεγάλη ώρα στο Europa League είναι... τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (25/11, 22:00) τη Φενέρμπαχτσε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των ομίλων, σε ένα ματς με χαρακτήρα «τελικού», που θα καθορίσει εν πολλοίς την ευρωπαϊκή συνέχεια των «ερυθρόλευκων» στην εφετινή περίοδο.

Μετά την εντός έδρας ήττα απ’ την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν πλέον άλλα περιθώρια για απώλειες βαθμών στο «σπίτι» τους. Με νίκη κόντρα στην τουρκική ομάδα, θα «καθαρίσουν» τη μάχη για τη 2η θέση, διασφαλίζοντας σε απόλυτο βαθμό την παρουσία τους στα play offs του Europa League κόντρα σε μία απ’ τις 8 ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση των ομίλων του Champions League. Και θα περιμένουν ακολούθως δύο... δώρα από τις Αντβέρπ (την 5η αγωνιστική) και «Φενέρ» (την 6η αγωνιστική) κόντρα στην Άιντραχτ, μήπως και καταφέρουν να... αρπάξουν στο φινάλε ακόμη και την πρωτιά.

Αυτό που προέχει, εντούτοις, για τους περσινούς πρωταθλητές Ελλάδας είναι να νικήσουν (με οποιοδήποτε σκορ) την ομάδα του Βίτορ Περέιρα και του Δημήτρη Πέλκα, για να βγάλουν... νοκ-άουτ τους Τούρκους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους (σε πρώτη φάση) στον αμέσως επόμενο γύρο των play offs.

Σε ότι αφορά την ενδεκάδα, ο Πέδρο Μαρτίνς δεν άνοιξε τα... χαρτιά του στην τελευταία προπόνηση της Τετάρτης (24/11), ωστόσο, το πιο πιθανό είναι να μην προχωρήσει σε πολλές αλλαγές σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (21/11) κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Βατσλίκ θα πάρει ξανά θέση κάτω απ’ τα «ερυθρόλευκα» δοκάρια, με τους Λαλά, Παπασταθόπουλο, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Οι Εμβιλά και Μαντί Καμαρά αναμένεται να είναι οι δύο κεντρικοί χαφ με τον Αγκιμπού Καμαρά να παίζει πιο μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο. Στα άκρα φαβορί για να ξεκινήσουν είναι οι Ονιεκούρου, Μασούρας και ο Ελ Αραμπί θα αποτελέσει για άλλο ένα παιχνίδι την αιχμή του δόρατος της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη «Φενέρ» συνθέτουν οι: Βατσλίκ, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ο. Μπα, Μάρκοβιτς, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Ονιεκουρού, Λόπες, Μασούρας, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Ελ Αραμπί.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ισπανός Αντόνιο Ματέου Λαόθ, με βοηθούς τους Σεμπριάν Ντεβίς, Ρομπέρτο ντε Παλομάρ και 4ο τον Σαντιάγο Μάτρε. Στο VAR θα είναι οι Ισπανοί Αλεχάντρο Ερνάντεθ και Τεόντορο Σομπρίνο.

