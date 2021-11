Πολιτική

Μεγάλο Πεύκο: Άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας - ΗΠΑ (εντυπωσιακές εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγάλη άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας και ΗΠΑ στο Μεγάλο Πεύκο.

Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και ΗΠΑ διαπιστώθηκε κατά τη χθεσινή Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της κοινής συνδυασμένης εκπαίδευσης με την επωνυμία «Joint Combined Exchange Training», που διεξήχθη στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων, εκτελέσθηκαν σενάρια άμεσης επιθετικής ενέργειας σε παράκτιο στόχο υψηλής αξίας (σύμφωνα με πληροφορίες, για την ανακατάληψη διυλιστηρίων), με τη συμμετοχή ζεύγους μαχητικών αεροσκαφών F-4 και επιθετικών ελικοπτέρων, μη συναινετικής νηοψίας, διείσδυσης με τη μέθοδο HELOCASTING και υποβρύχιας πορείας για τον αιφνιδιασμό και την εξουδετέρωση εχθρικών δυνάμεων.

Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα και προσωπικό των χερσαίων και των Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και των Χερσαίων Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Επίσης, συμμετείχαν δύο από τα σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου Mark-V που αποκτήθηκαν πρόσφατα από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματός «Excess Defense Articles».

Η συνεκπαίδευση εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής από τη Δευτέρα 1 έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, με σκοπό την επαύξηση του επιπέδου της συνεργασίας, συναντίληψης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της διαλειτουργικότητας κατά τη σχεδίαση και την εκτέλεση Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στον χαιρετισμό του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, αναφέρθηκε στην ισχυρή και διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, καθώς και στην ενισχυόμενη διμερή συνεργασία δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο χωρών, η οποία διευρύνεται συνεχώς στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.

Τέλος, επισήμανε ότι με τη διαχρονική αναβάθμιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών ενισχύονται οι επιχειρησιακές ικανότητες, η διαλειτουργικότητα και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας στην προαγωγή της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι οι ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις υπήρξαν βασικοί εταίροι για τη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, καθώς η Βόρεια Μακεδονία επιδίωξε να αναπτύξει μια δυναμικότητα Ειδικών Δυνάμεων με πρότυπο το ΝΑΤΟ, αλλά και συνεργαζόμενη με εταίρους εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Ουκρανία και η Σερβία. Καταδεικνύει τη μοναδική ικανότητα που έχει η Ελλάδα να χτίζει γέφυρες αλλά και να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής δύναμης προς το ΝΑΤΟ και τη συμμαχία στην ευρύτερη περιοχή, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις δυνατότητες των ελληνικών ειδικών δυνάμεων, επικαλούμενος την πολυεθνική άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ.

Τη άσκηση παρακολούθησαν επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αρχιπλοίαρχος (ΛΣ) Ιωάννης Παπαδάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο διοικητής της διοίκησης Ειδικού Πολέμου, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, ο διοικητής της 13ης διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων υποστράτηγος Μαυραγάνης, ο διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων υποστράτηγος Πάρις Καπραβέλος, ο διοικητής Υποβρυχίων Καταστροφών πλοίαρχος Κωνσταντίνος Νασόπουλος και ο ΑΚΑΜ των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η DV - DAY της JCET σχεδιάστηκε και διεξήχθη από τη διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερά αναβαθμιζόμενης και πολυεπίπεδης στρατιωτικής συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας-ΗΠΑ, προάγοντας τη διαχρονική συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

