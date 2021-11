Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test: Φαρμακοποιός έδινε πλαστές βεβαιώσεις σε ανεμβολίαστους

Φαρμακοποιός έδινε πλαστά πιστοποιητικά rapid test σε ανεμβολίαστους υπαλλήλους. Πώς έπεσε στη "φάκα" Αρχών...

Ένας φαρμακοποιός συνελήφθη στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο, καθώς εξέδιδε πλαστά αρνητικά πιστοποιητικά rapid test σε ανεμβολίαστους υπαλλήλους. Ο φαρμακοποιός καταχωρούσε το αρνητικό αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα, χωρίς ποτέ να υποβάλλει τους υπαλλήλους στο σχετικό τεστ.

Η Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε να παρακολουθεί το εν λόγω φαρμακείο στον Έβρο μετά από καταγγελία. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο φαρμακοποιός εξέδιδε πλαστά αρνητικά πιστοποιητικά, ύστερα από συνεννόηση με τους πελάτες του, ώστε να τα επιδείξουν στο χώρο εργασίας τους, καθώς δεν είχαν εμβολιαστεί ή δεν είχαν νοσήσει ποτέ.

Ωστόσο, καθώς τα πιστοποιητικά αφορούσαν σε δημοσίους υπαλλήλους, πολλοί από τους οποίους εργάζονται στην αστυνομία και στον στρατό ειδοποιήθηκε το Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ στην Θεσσαλονίκη. Οι άνδρες των Εσωτερικών υποθέσεων έφτασαν την Τετάρτη (24.11.2021) στο Σουφλί και συνέλαβαν τον φαρμακοποιό, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό όσων συναίνεσαν στα πλαστά πιστοποιητικά.

Μάλιστα, η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και περιπτώσεις που δηλώθηκαν ψευδώς θετικά rapid test, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό ότι νόσησαν, ώστε στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση σε χώρους που κανονικά απαγορεύεται σε ανεμβολίαστους.

