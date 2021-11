Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: Υπάρχουν αντιφάσεις στα μέτρα - Οι ανεμβολίαστοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Επανέφερε εμμέσως την πρόταση του ο Πρόεδρος του ΠΙΣ για τα νοσήλια των μη εμβολιασμένων. Τι είπε για τις κυβερνητικές αποφάσεις και την κριτική για τα μέτρα.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εμμέσως επανέλαβε την πρόταση του να αναλάβουν ένα μέρος των δαπανών για την νοσηλεία τους οι ανεμβολίαστοι έναντι του κορονοϊού πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα πρέπει να βρεθούν προ των ευθυνών τους όσοι δεν εμβολιάζονται».

«Αν συνεχίσουμε έτσι, θα βρεθούμε ενώπιον πρωτόγνωρων καταστάσεων, που το δημόσιο σύστημα θα καλύπτει όλους τους ασθενείς με κορονοϊό, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ πολίτες, επίσης ανεξαρτήτως εισοδήματος, αν έχουν χρήματα ή αν χρειαστεί θα δανείζονται, για να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα πχ. για ένα κάταγμα», προσέθεσε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Τόνισε δε πως «δεν είναι απεριόριστες οι δυνατότητες του ΕΣΥ ούτε και του ιδιωτικού τομέα»

«Όλοι είμαστε σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία και επειδή δεν υπάρχει εγχειρίδιο ούτε παγκόσμια σταθερά για την αντιμετώπιση της», απάντησε στην κριτική που ασκείται και προς τους ειδικούς για την λήψη των μέτρων, αναγνωρίζοντας πως από την πλευρά των πολιτών «υπάρχει οργή, αμφισβήτηση, αγανάκτηση, υπάρχει φόβος, υπάρχει δάκρυ. Αυτή είναι η πανδημία».

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, «εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα και ο ένας λέει στον άλλον “γιατί δεν τηρείς τα μέτρα;”, θα είμαστε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο για καιρό», τονίζοντας πάντως ότι «στις Εκκλησίες θα μπορούσε να ελεγχθεί η ύπαρξη πιστοποιητικών, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό».

«Ζούμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο εδώ και τρία χρόνια. Πρωτόγνωρη θα είναι η πανδημία και η αντιμετώπιση της μέχρι την τελευταία στιγμή. Και πριν από 100 χρόνια, στην πανδημία ισπανικής γρίπης, επίσης οι άνθρωποι κουράστηκαν από την τήρηση των μέτρων, δεν τα εφάρμοζαν το τίμημα ήταν βαρύ», ανέφερε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ήταν επικριτικός προς την Κυβέρνηση, σε σχέση και με την συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή των ειδικών που εισηγούνται την λήψη μέτρων, αναφέροντας ενδεικτικά ότι «υπάρχουν αντιφάσεις που πρέπει να αρθούν και πρέπει να αρθούν σήμερα, όπως πχ. δεν μπορεί να λέμε ότι απαγορεύεται η τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτή, πχ. στα Πανεπιστήμια, ενώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την έξαρση στα κρούσματα».

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σημείωσε πως «τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν θα μπορέσουν να αναστείλουν τα αυξημένα κρούσματα».

Σημείωσε ακόμη πως «τα μονοκλωνικά αντισώματα που θα χορηγηθούν σε ορισμένους ασθενείς θα βοηθήσουν. Είναι 2.000 δόσεις μόνο, θα μπορούσαν να τα πάρουν όλοι, αλλά καθώς είναι τόσες λίγες δόσεις υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Πρέπει η διαδικασία να λειτουργεί γρήγορα, διότι τα αντισώματα είναι εδώ από τις 10 του μήνα και ακόμη δεν έχουν δοθεί».

