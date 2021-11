Life

“The 2Night Show” - Μπιμπίλας: Οι επιθέσεις, ο Λιγνάδης και η πικρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σε μία συνέντευξη "ποταμό" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας φιλοξενήθηκε στο πλατό του "The 2Night Show" το βράδυ της Τετάρτης και έδωσε μία άρκως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ηθοποιός και πρόεδρος του ΣΕΗ μίλησε μεταξύ άλλων για τον έρωτα στη ζωή του, για το αν θα ήθελε να κάνει ένα παιδί, για τις θρησκείες, αλλά και για το αν “καβάλησε καλάμι” μετά την μεγάλη αναγνώριση που είχε από την επίθεση που δέχτηκε από τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος τον είχε αποκαλέσει μέτριο ηθοποιό.

Δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδί, δεν με απασχόλησε ποτέ

«Ό έρωτας έπαιξε τεράστιο ρόλο στη ζωή μου. Την προσωπική μου ζωή δεν την έχω αναλύσει ποτέ γιατί δεν χρειάζεται, ο κόσμος πρέπει να ξέρει τη δουλειά μας, το τι κάνουμε στο κρεβάτι μας τι τον αφορά; Έχω περάσει μια πολύ ωραία ζωή, διότι δεν είμαι του άρπα κόλλα, είμαι των μεγάλων σχέσεων, και οι τέσσερις μεγάλες σχέσεις που έχω ζήσει στη ζωή μου είναι άνθρωποι της οικογένειας μου. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδί, δεν με απασχόλησε ποτέ, δεν με ενδιέφερε να αφήσω τη συνέχεια μου, θα αφήσω την καλή μου αύρα και όλο αυτό το έργο που κάνω για τους άλλους. Νομίζω είναι πιο σπουδαίο από το να κάνω παιδί. Έχω κάνει οικογένεια όλους τους ηθοποιούς και τους έρωτες της ζωής μου» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η συμμετοχή στο The Crown

«Δεν είχα δει ποτέ The Crown. Με πήρε μια casting director και με ρώτησε αν θέλω να περάσω από ένα δοκιμαστικό. Της είπα ότι δεν ξέρω καλά αγγλικά, ότι ξέρω τα αγγλικά του τουρίστα. Μου είπαν ότι δεν έχει καμία σημασία και να πάω να κάνω την ακρόαση. Ήθελαν να κάνω τον Λάτση, γιατί είπαν ότι του μοιάζω.

Τους είπα ότι αν δεν έχω βοηθό για τη γλώσσα, δεν μπορώ να πάω. Τελικά μου έφεραν, επειδή επέμεινα. Πληρωμένα όλα. Ήθελα βοηθό για να συνενοηθώ με τον σκηνοθέτη. Με υποδέχτηκαν λες και ήρθε ο πιο famous από την Ελλάδα. Πέρασα πολύ ωραία. Τα γυρίσματα έγιναν στην Μαγιόρκα και στην Σεβίλλη. Δέκα ημέρες έμεινα για ένα επεισόδιο, σε δυο σκηνές έπαιξα.

Υπήρχε χλιδή στα γυρίσματα του The Crown, άπειρη οργάνωση και άπειροι βοηθοί. Πήγα να δέσω τα κορδόνια μου και δεν με άφηναν, έπρεπε να έρθει ειδικός».







«Ένιωσα πικρία όταν με εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά άνθρωποι»

«Δεν έχω νιώσει πόνο, ένιωσα πικρία όταν με εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά άνθρωποι. Όχι να με πληρώσουν λίγο αλλά να δανείσω εγώ χρήματα για να φτιαχτεί μια δουλειά και μετά να μην μου τα επιστρέψουν ποτέ. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Για αυτό έχω αποφασίσει να μην θέλω να δίνω χρήματα, παρά μόνο για βοήθεια. Εγώ αυτά τα χρήματα τα απέκτησα από την δουλειά μου, ούτε από τους δικούς μου, ούτε μου τα πέταξε κάποιος στο πορτοφόλι μου» κατέληξε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταβιβάσεις ακινήτων, διαζύγιο, βάπτιση, ίδρυση επιχείρησης με ένα κλικ

Εξαδάκτυλος: Υπάρχουν αντιφάσεις στα μέτρα - Οι ανεμβολίαστοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Ντιέγκο Μαραντόνα: η ζωή ενός θρύλου