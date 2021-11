Κοινωνία

Παγκράτι: Επίθεση με γκαζάκια σε τράπεζες

Αναστάτωση και υλικές ζημιές από το διπλό χτύπημα με γκαζάκια σε τράπεζες τα ξημερώματα στο Παγκράτι.

(εικόνα αρχείου)

Επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς σε δύο τράπεζες έγιναν τα ξημερώματα σήμερα στο Παγκράτι.

Στις 04:38 σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού που αποτελείτο από γκαζάκια, τον οποίο τοποθέτησαν άγνωστοι έξω από το υποκατάστημα της EUROBANK στην οδό Ευτυχίδου 28. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε ράγισε το τζάμι της τράπεζας και μαύρισε το πεζοδρόμιο.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα επαναλήφθηκε το ίδιο ακριβώς στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Φιλολάου 152.

Από την αστυνομία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

