Πολιτική

Κορονοϊός - Βορίδης: ανησυχούν για τις εκκλησίες, αλλά δεν μιλούν για τις πορείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1, για “ιδεολογικό υπόβαθρο” στην συζήτηση για τα μέτρα στους ναούς, το ενδεχόμενο ενός lockdown, τα “κακό παράδειγμα” της Γερμανίας και τα “λάθη” των ανεμβολίαστων.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ερωτηθείς για τις εκκλησίες και την δήλωση της Ιεράς Συνόδου περί αδυναμίας ελέγχου των πιστών που εισέρχονται στους ναούς για πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικών rapid test, όπως προβλέπουν τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ, ο Μάκης Βορίδης σημείωσε πως «όργανα της Πολιτείας μπορεί να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους ναούς, όπως κάνουν σε όλους τους άλλους χώρους. Οι έλεγχοι δεν μπορεί να είναι σε όλους, είναι δειγματοληπτικοί».

Πάντως, εξέφρασε και την σκέψη για ιδεολογική βάση στον «θόρυβο» που έχει ξεσπάσει σχετικώς με τα μέτρα για τον κορονοϊό στους ναούς, λέγοντας «δεν είδα τέτοια ανησυχία για άλλους χώρους, όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως οι πορείες. Έχουμε βάλει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τις εκκλησίες. Μπορώ να πω ότι αυτό μπορεί να έχει και χαρακτήρα ιδεολογικών προκαταλήψεων», φωτογραφίζοντας συγκεκριμένες κομματικές παρατάξεις.

Σε ότι αφορά την πιθανότητα για επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, ο κ. Βορίδης είπε πως «τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, που λέει ότι αν υπάρχει ηπιότερο μέτρο, ακολουθείται το ηπιότερο μέτρο», αναφέροντας ότι εγείρεται και ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων, λέγοντας ενδεικτικά «τι θα κάνουμε; Θα βάζουμε τον άλλον με το ζόρι στο κρεβάτι, θα του τραβάμε το χέρι και θα του κάνουμε το εμβόλιο; Η υποχρεωτικότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιου είδους κύρωση».

«Το δίλλημα δεν είναι υγεία ή οικονομία, τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών και το θέμα είναι αν δουλεύουν τα μέτρα. Σε ότι αφορά τους αριθμούς, οι εμβολιασμοί βελτιώνονται τις τελευταίες ημέρες, έχουμε μισό εκατομμύριο νέα ραντεβού για εμβολιασμούς», επεσήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σε ότι αφορά τους ανεμβολίαστους, ο Μάκης Βορίδης είπε στον ΑΝΤ1 πως «υπάρχει μια κατηγορία τελείως γραφικών και παράλογων απόψεων που λέει “θα γίνουμε σαύρες, θα μας βάλουν τσιπάκια” κτλ και υπάρχει και μια κατηγορία που κάνει μια επιχειρηματολογία και μια στάθμιση, η οποία όμως είναι εσφαλμένη, ότι “εγώ είμαι σε καλή κατάσταση, δεν θα νοσήσω τόσο βαριά” κτλ.».

Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι «στους διασωληνωμένους, το 85% είναι ανεμβολίαστοι και 15% εμβολιασμένοι, όμως σε ότι αφορά τους θανάτους οι ανεμβολίαστοι είναι το 95% και οι εμβολιασμένοι το 5%, ενώ όπως δείχνουν τα νούμερα για την Ευρώπη, σε χώρες με αυξημένη εμβολιαστική κάλυψη υπάρχουν λιγότεροι θάνατοι, από ότι σε χώρες με μικρότερη εμβολιαστική κάλυψη».

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής lockdown, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Βορίδης τόνισε πως «εμείς ως Κυβέρνηση δεν συζητάμε το lockdown, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό».

Συμπλήρωσε πως «εγώ έχω αποκλείσει το lockdown για πρακτικούς και ηθικούς λόγους, για λόγους αρχής, για λόγους δικαιωμάτων, για λόγους κατανομής του βάρους». Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Βορίδης, «η Γερμανία βρέθηκε στην ανάγκη να αγοράζει κλίνες ΜΕΘ από γειτονικές χώρες, επειδή δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της. Είναι κακό παράδειγμα διαχείρισης της πανδημίας η Γερμανία».

«Γιατί όχι στο lockdown; Όταν έχεις την λύση με το εμβόλιο, το οποίο παρέχεται δωρεάν και άμεσα την επόμενη ημέρα, όταν υπάρχει η δυνατότητα και η πλειονότητα των πολιτών έχει κάνει την επιλογή του εμβολιασμού, δεν μπορείς να μην επιτρέπεις την επαγγελματική δραστηριότητα του άλλου, να μην μπορεί να συμμετέχει σε πολιτιστικά αγαθά, να μην ασκεί τα πολιτικά δικαιώματα του, για μια μικρή μειοψηφία πολιτών που επιλέγει να μην εμβολιαστεί», επεσήμανε ο κ. Βορίδης.

Γύρω από την συζήτηση πως πλέον δεν υιοθετούνται πλήρως οι εισηγήσεις της Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων για νέα μέτρα, ο Υπ. Εσωτερικών επεσήμανε πως «ποτέ τα πράγματα δεν ήταν διαφορετικά. Πάντοτε την ευθύνη των μέτρων την έχει η πολιτική ηγεσία, η Πολιτεία. Όμως, το πώς διαμορφώνεται κάθε φορά το κανονιστικό σχέδιο είναι άλλη συζήτηση, διότι μπορεί αυτό να γίνει με διάφορους τρόπους. Προφανώς ακούει με πάρα πολλή προσοχή η Πολιτεία τι λέει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για τα μέτρα, όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, που συνεκτιμώνται από την Πολιτεία για την τελική θέση, όπως οι ατομικές ελευθερίες, το κανονιστικό πλαίσιο, οικονομικά ζητήματα και άλλα».

Ειδήσεις σήμερα:

Europa League - Ολυμπιακός: “τελικός” με Φενέρ

ΕΝΦΙΑ 2022: μικρή μείωση για τους περισσότερους ιδιοκτήτες

Κορονοϊός - Ιερέας: οι λογικοί πολίτες είναι οι πιστοί που τηρούν τα μέτρα (βίντεο)